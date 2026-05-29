Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 29 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 29 de 2026
06:32 p. m.
06:32 p. m.
- Todo listo para la jornada electoral del domingo, 408.000 uniformados están desplegados para garantizar la seguridad del proceso.
- En A lo Que Vinimos Electoral habla el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, habla de la seguridad para la jornada de este domingo y reconoce que hay regiones donde las disidencias están carnetizando a los pobladores para presionarlos.
- Una comisión humanitaria ya recuperó los 48 cuerpos que estaban en zona rural de San José del Guaviare donde se presentaron enfrentamientos entre las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco. Habría menores y mujeres.