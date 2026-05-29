Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 29 de mayo de 2026

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mayo 29 de 2026
09:49 p. m.
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  • Conteo regresivo para que se abran las urnas y los colombianos salgamos a votar. Ya arrancó la ley seca en Bogotá, ¿cuáles son las medidas en el resto del país?, ¿cómo va la seguridad?, ¿cómo marcar bien su voto?
  • Avanza el traslado y acompañamiento del material electoral por parte de la Policía Nacional para que llegue hasta el último rincón del país.
  • El metro de Bogotá tiene el acelerador puesto, fue la primera prueba con pasajeros a bordo y un equipo de Noticias RCN estuvo en el recorrido.
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