Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 29 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 29 de 2026
09:49 p. m.
09:49 p. m.
- Conteo regresivo para que se abran las urnas y los colombianos salgamos a votar. Ya arrancó la ley seca en Bogotá, ¿cuáles son las medidas en el resto del país?, ¿cómo va la seguridad?, ¿cómo marcar bien su voto?
- Avanza el traslado y acompañamiento del material electoral por parte de la Policía Nacional para que llegue hasta el último rincón del país.
- El metro de Bogotá tiene el acelerador puesto, fue la primera prueba con pasajeros a bordo y un equipo de Noticias RCN estuvo en el recorrido.