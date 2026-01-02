CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 2 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

enero 02 de 2026
05:27 p. m.
  • Nuevamente la comunidad de Filogringo, en El Tarra, volvió a ser blanco de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. La comunidad fue atacada con drones y ráfagas de fusil.
  • Sube el trasporte público en algunas ciudades del país. En Bogotá subiría 350 pesos el pasaje de TransMilenio.
  • Grave advertencia de Asofondos. Con el aumento del salario mínimo, los trabajadores deberán ahorrar por los menos 100 millones de pesos más para lograr la pensión.
  • Sube 100 pesos en promedio el precio de los combustibles en todo el país. En menos de 15 días el alza ha sido de 200 pesos.
  • Avanza la identificación de las víctimas del mortal incendio en un bar de Suiza. Hay unos 80 de 119 heridos en condición crítica.
