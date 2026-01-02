Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 2 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 02 de 2026
05:27 p. m.
- Nuevamente la comunidad de Filogringo, en El Tarra, volvió a ser blanco de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. La comunidad fue atacada con drones y ráfagas de fusil.
- Sube el trasporte público en algunas ciudades del país. En Bogotá subiría 350 pesos el pasaje de TransMilenio.
- Grave advertencia de Asofondos. Con el aumento del salario mínimo, los trabajadores deberán ahorrar por los menos 100 millones de pesos más para lograr la pensión.
- Sube 100 pesos en promedio el precio de los combustibles en todo el país. En menos de 15 días el alza ha sido de 200 pesos.
- Avanza la identificación de las víctimas del mortal incendio en un bar de Suiza. Hay unos 80 de 119 heridos en condición crítica.