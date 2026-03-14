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Así fueron los 15 años de la hija de Andrea Valdiri: lujoso carro de regalo y esmeraldas a los asistentes

La empresaria y creadora de contenido barranquillera realizó una excéntrica fiesta de 15 años para su hija en Cartagena.

Andrea e Isabella Valdiri
FOTO: Andrea Valdiri

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
07:39 p. m.
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En la noche de este 13 de marzo, se llevó a cabo una exclusiva fiesta en la ciudad de Cartagena que tuvo como protagonista a Isabella Valdiri, la hija de la influencer Andrea Valdiri, pues estaba cumpliendo sus 15 años y terminó siendo homenajeada por lo alto.

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La fiesta que contó con unos 150 invitados entre familiares, amigos y conocidos de la familia, también tuvo la presencia de artistas como el champetero Mr. Black y el cantante de vallenato Rafa Pérez. Además, J Balvin y Westcol tuvieron aparición especial para felicitar a la quinceañera.

El lujoso regalo a la hija de Andrea Valdiri

Uno de los grandes momentos de la noche fue cuando Andrea Valdiri decidió darle su regalo principal a Isabella. Le regaló un lujoso carro 0 kilómetros de marca Mini Cooper, el cual llegó acompañado por un espectáculo de juegos pirotécnicos.

El modelo es un Mini Cooper S Favoured 2025 AT, el cual está valorado en unos 180 millones de pesos. Eso sí, tendrá que esperar para estrenarlo, pues la edad mínima para tener licencia de conducción en Colombia son los 16 años.

Las esmeraldas a los asistentes a la fiesta

En medio de la celebración, Andrea Valdiri hizo un anunció que sorprendió a más de uno, informando que para todos los asistentes prepararon un costoso regalo. Una esmeralda para que recuerden a su hija.

Una esmeralda para que la coloquen en su cadena, un recuerdo para que siempre lleven a Isabella, porque esa piedra preciosa así la veo yo a ella. Este recuerdo es con mucho amor y con mucho cariño para que lo guarden, porque es prosperidad y abundancia, y eso es lo que deseo para cada uno de los invitados.

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