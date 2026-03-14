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Millonarios no pudo en Tunja y sigue por fuera de los ocho: vea los goles en la victoria de Chicó

Los dirigidos por Fabián Bustos no hicieron la tarea frente a Boyacá Chicó y la clasificación a cuadrangulares se puede complicar.

Millonarios Boyacá Chicó
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
08:27 p. m.
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Millonarios sufrió una nueva caída en la Liga BetPlay, esta vez enfrentando a Boyacá Chicó en Tunja, a pesar de que contaron con el masivo acompañamiento de su hinchada en las tribunas del principal escenario deportivo de la capital boyacense.

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En los primeros 45 minutos se vio una de las peores versiones del Millonarios de Fabián Bustos, pues el equipo se fue al descanso con una desventaja de 2-0 y que pudo ser mayor, pues Guillermo de Amores tuvo algunas atajadas destacadas.

Millonarios, del intento de remontada a la roja que frenó todo

Para la segunda mitad, Millonarios le tiró el equipo encima al Chicó y se acercaron al empate, luego de que el defensor central Andrés Llinás lograra conectar un centro desde un tiro de esquina y marcara el descuento sobre el minuto 54.

Sin embargo, unos minutos más tarde el capitán del equipo, David Mackálister Silva, protagonizó una polémica acción que terminó con su expulsión. Protestó por una decisión arbitral y lo amonestaron lo que provocó una reacción más fuerte y la segunda amarilla de paso.

Millonarios sigue fuera de los ocho

Con este resultado, Millonarios se quedó en 14 puntos y dejó pasar la oportunidad de meterse en zona de clasificación a los cuadrangulares. Si bien solo han pasado 11 fechas, el calendario que viene para el equipo los pone contra las cuerdas.

En la próxima fecha, Millonarios deberá enfrentarse a Atlético Nacional en Bogotá, luego visita a Once Caldas en Manizales y vuelve a Bogotá para medirse ante Fortaleza.

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