Así puede consultar su clasificación en el nuevo sistema del Sisbén: link para realizar el proceso

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) ha dado un giro radical en su metodología de evaluación para este 2026. Atrás quedaron los tiempos en que las familias colombianas se medían por un puntaje numérico del 0 al 100.

Bajo la actual versión, el Sisbén IV, la clasificación se realiza mediante un sistema de grupos y subgrupos, diseñado para ser más dinámico, justo y transparente.

Esta nueva estructura no solo evalúa las condiciones físicas de la vivienda o el acceso a servicios públicos, sino que introduce una variable crítica: la capacidad de generación de ingresos del hogar.

Además, el sistema ahora es interoperable, lo que significa que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) cruza datos en tiempo real con otras entidades como la DIAN, Registraduría y el Ministerio de Salud para detectar cambios socioeconómicos sin necesidad de una nueva encuesta presencial.

Así se dividen los pilares de clasificación

La población se divide ahora en cuatro grandes categorías identificadas por letras, que determinan el acceso a programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o el régimen subsidiado de salud:

Grupo A (Pobreza Extrema): Hogares con la menor capacidad de ingresos. (Subgrupos A1 a A5).

Grupo B (Pobreza Moderada): Familias con mayor capacidad de generar ingresos que el grupo A, pero aún en condición de pobreza. (Subgrupos B1 a B7).

Grupo C (Vulnerable): Población en riesgo de caer en pobreza ante cualquier eventualidad económica. (Subgrupos C1 a C18).

Grupo D (No Pobre, No Vulnerable): Personas que no se consideran en situación de pobreza. (Subgrupos D1 a D21).

Así se consulta el grupo del Sisbén en el nuevo sistema de clasificación

Si deseas saber en qué categoría te encuentras tras las actualizaciones más recientes del Registro Social de Hogares, el proceso es digital, gratuito y no requiere intermediarios. Sigue estos pasos para obtener tu ficha técnica:

La única fuente oficial para este trámite es el sitio web del Departamento Nacional de Planeación. Evite enlaces externos que puedan comprometer sus datos personales. Link oficial: www.sisben.gov.co.

Una vez en la página principal, busque y haga clic en el botón superior que indica "Consulta tu grupo Sisbén". Esto lo redirigirá al formulario de validación.

En el formulario que aparece en pantalla, deberá realizar lo siguiente: Seleccionar el tipo de documento: Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, permiso de protección temporal (PPT), etc.

Al hacer clic en el botón "Consultar", el sistema desplegará una ficha con su nombre, el municipio donde está registrado y, lo más importante, su Grupo y Subgrupo. Si necesita el documento físico para algún trámite, puede seleccionar la opción de imprimir o descargar en PDF.