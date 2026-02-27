Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 27 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 27 de 2026
04:31 p. m.
- Resultados de la Gran Encuesta hecha por GAD3 y Noticias RCN. ¿Cuál es la intención de voto de los colombianos para las consultas, primer y segunda vuelta presidencial?
- El informe de la Policía sobre la detención de una funcionaria del Inpec que portaba un arma sin salvoconducto durante un evento de paloma Valencia en Honda, Tolima.
- Nueva audiencia en el caso de las jóvenes envenenadas con talio. La Fiscalía sostiene que la amiga de Zulma Guzmán habría hecho varios envíos antes desde el mismo lugar que salieron las frambuesas.