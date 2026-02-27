CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 26 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 27 de 2026
07:07 a. m.
  • El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que tiene la instrucción de volver 100% pública la Nueva EPS, esto en medio de la polémica por el decreto que ordena el traslado de cerca de 6 millones de usuarios de varias EPS a la Nueva.
  • Ecuador aumentó a 50% los aranceles a productos importados desde Colombia. La medida regirá a partir del 1 de marzo, según el gobierno de Noboa. Colombia todavía no ha anunciado medidas recíprocas.
  • Una tragedia en zona rural de Segovia, Antioquia, luego de que un dron con explosivos cayera sobre una vivienda y acabara con la vida de tres integrantes de una misma familia.
