CANAL RCN
Internacional

Tras la muerte de 'El Mencho', México identifica a cuatro líderes que podrían tomar el control del CJNG

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó en su conferencia matutina que tienen identificados a cuatro líderes dentro del mismo grupo delincuencial.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 27 de 2026
04:14 p. m.
El gobierno de México tiene identificados e investiga a cuatro cabecillas regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían suceder a su abatido líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La muerte del capo, quien hasta el pasado domingo era considerado el criminal más peligroso y buscado por México y Estados Unidos, ha encendido las alertas entre especialistas en seguridad ante el riesgo de que se desate una disputa interna por el control del grupo criminal y con ello una nueva ola de violencia.

Liderazgos regionales bajo investigación

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Sinaloa, García Harfuch explicó que el CJNG mantiene presencia en diversos estados del país y cuenta con “liderazgos regionales” consolidados, de entre los cuales podrían surgir los posibles sucesores.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación y que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, señaló el funcionario. Precisó además que dos de ellos son los “más probables” para asumir la dirección de la organización criminal.

El secretario declinó revelar las identidades de los investigados al argumentar que forman parte de indagatorias en curso.

Violencia en México tras la caída del capo

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido el domingo en un operativo militar en Tapalpa, en el occidente del país. De acuerdo con el reporte oficial, resultó herido cuando intentaba huir y murió mientras era trasladado a un hospital.

Tras el operativo, integrantes del CJNG desataron una serie de acciones violentas que incluyeron quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país. García Harfuch detalló que el domingo fue la jornada más crítica, pero que a partir del lunes la situación comenzó a estabilizarse.

El miércoles, añadió, las fuerzas de seguridad lograron liberar la totalidad de las carreteras locales y federales que habían sido bloqueadas. “No ha habido un repunte de violencia”, insistió el funcionario.

Analistas consideran que el CJNG enfrenta ahora el desafío de llenar el vacío de poder dejado por 'El Mencho', quien dirigió de manera vertical y con mano de hierro una estructura criminal que, según estudios académicos, supera los 30.000 integrantes.

La forma en que se resuelva la sucesión será clave para determinar si el grupo mantiene cohesión o se fragmenta en disputas internas con impacto en la seguridad del país.

