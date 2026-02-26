Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 26 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 26 de 2026
08:21 p. m.
- El ministro de Salud dijo que el presidente Petro ordenó convertir a la Nueva EPS en una entidad pública y que el Minhacienda está buscando los recursos para pagar las deudas
- La crisis de salud es tan grave que llegó a la CIDH, en donde un grupo de voceros expuso las fallas en la atención y entrega de medicamentos.
- Bogotá reportó varias emergencias por cuenta de una granizada que provocó afectaciones en el tráfico y demoras en el sistema Transmilenio.