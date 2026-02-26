CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 26 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
08:21 p. m.
  • El ministro de Salud dijo que el presidente Petro ordenó convertir a la Nueva EPS en una entidad pública y que el Minhacienda está buscando los recursos para pagar las deudas
  • La crisis de salud es tan grave que llegó a la CIDH, en donde un grupo de voceros expuso las fallas en la atención y entrega de medicamentos.
  • Bogotá reportó varias emergencias por cuenta de una granizada que provocó afectaciones en el tráfico y demoras en el sistema Transmilenio.
Salud mental

Crisis silenciosa: 7 de cada 10 ejecutivos han pensado en renunciar por salud mental

Salud mental en la alta dirección: una crisis silenciosa en las empresas. ¿Qué está pasando?

Animales

Video revela presencia de osos de anteojos en Fómeque: así los captaron las cámaras trampa

La instalación de seis cámaras trampa permitió confirmar la presencia de una de las especies más emblemáticas y vulnerables de Colombia en ecosistemas altoandinos

Cuba

Cuba afirma que Estados Unidos colaborará en la investigación por la lancha interceptada

Horóscopo

Astrología 2026: el año del reinicio profundo según Ana Zuluaga

Bancolombia

Bancolombia confirmó que ya funcionan sus servicios: así compensará a clientes afectados