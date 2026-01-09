CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 9 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
05:46 p. m.
  • Así funcionará el plan vial en la vía Bogotá–Villavicencio durante el puente festivo de Reyes Magos
  • Grupo de jóvenes nominado al Grammy es la sensación en el Cartagena Festival de Música 2026
  • Una operación se estaba construyendo: Gustavo Petro sobre presuntas acciones de EE.UU.
