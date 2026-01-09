Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 9 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 09 de 2026
05:46 p. m.
- Así funcionará el plan vial en la vía Bogotá–Villavicencio durante el puente festivo de Reyes Magos
- Grupo de jóvenes nominado al Grammy es la sensación en el Cartagena Festival de Música 2026
- Una operación se estaba construyendo: Gustavo Petro sobre presuntas acciones de EE.UU.