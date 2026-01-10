CANAL RCN
Colombia

Accidente aéreo entre Paipa y Duitama: Aerocivil confirma siniestro de aeronave con seis ocupantes

La Aeronáutica Civil confirmó el siniestro de una avioneta con seis personas a bordo entre Paipa y Duitama, mientras avanzan las labores de búsqueda y la investigación del caso.

Noticias RCN

enero 10 de 2026
05:46 p. m.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil reportó este sábado la caída de una aeronave con matrícula N325FA en el corredor entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Según el primer comunicado oficial, la aeronave transportaba seis ocupantes, entre ellos el piloto, copiloto y cuatro pasajeros, y contaba con un plan de vuelo con destino a Medellín. Aunque las autoridades no han entregado información sobre el estado de los ocupantes, se activó el protocolo de emergencia y el proceso de verificación en terreno.

El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR), junto con Aerocivil Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en la zona del evento, lo que facilitó la ubicación del punto del siniestro.

Equipos en terreno y protocolo de investigación

De acuerdo con Aerocivil, el SAR Bogotá se encuentra en coordinación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya está en el sitio del accidente. A su vez, fueron activados el equipo SEI de Paipa y los Organismos de Emergencia locales, encargados de las labores operativas y de control de la escena.

Entre las acciones desplegadas se incluyen la evaluación del terreno, el aseguramiento de la zona y la recopilación de información para determinar las circunstancias del siniestro.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes también confirmó que activó el protocolo de investigación, un proceso que permitirá establecer causas, factores contribuyentes y posibles fallas técnicas o humanas.

Aerocivil indicó que continuará proporcionando actualizaciones oficiales a medida que avance la verificación en campo y se cuente con información confirmada por las autoridades competentes.

