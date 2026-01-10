Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia sufrió aparatoso accidente de tránsito: esto se sabe de su salud

En las últimas horas, los seguidores de una reconocida influencer y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia se preocuparon al máximo debido a que ella reveló que se accidentó en una carretera del país.

Valentina Ruiz, más conocida en el entorno digital como La Jesuu, compartió un video en el que mostró que una de las camionetas en las que iba se chocó contra un camión y quedó totalmente afectada en la parte de adelante.

Esto ocurrió unos días atrás, mientras que se desplazaba hacia Pasto para estar presente en el Carnaval de Negros y Blancos.

La Jesuu se pronunció tras el aparatoso accidente de tránsito: esto explicó

En el video que la Jesuu publicó en Instagram, explicó que el carro quedó en pérdida total debido a lo fuerte que fue el choque.

Además, aseguró que la causa del accidente fue que se cometió una imprudencia.

"Chicos, como lo pueden ver, de camino a Pasto, en la carretera, uno de nosotros sufrió un choque por la imprudencia de no conservar la distancia con los otros vehículos", afirmó La Jesuu.

¿Cuál es el estado de salud de La Jesuu tras el aparatoso accidente de tránsito que sufrió?

En las grabaciones que La Jesuu publicó en Instagram se alcanzó a ver que algunas ambulancias llegaron al lugar y, por ende, sus seguidores comenzaron a preguntarle constantemente que cómo se encontraba.

Fue así como ella aclaró que el accidente fue hace algunos días y que, por fortuna, nada pasó a mayores.

"Chicos, el choque que les estoy contando lo tuvimos de camino a Pasto, antes de los carnavales. Deiby ya antes se había pronunciado en TikTok contándoles. Todos estamos bien, gracias por preguntar", concluyó.

En consecuencia, sus seguidores quedaron tranquilos y les recomendaron tener más precaución para los viajes que vaya a realizar en el futuro.