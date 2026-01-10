Luto: murió reconocida presentadora de un programa de cocina

El entorno del entretenimiento y la cocina se encuentra de luto debido a que una famosa presentadora y chef falleció a sus 49 años.

Elle Simone Scott, que era oriunda de Detroit, Michigan, Estados Unidos, condujo el programa de cocina 'America's Test Kitchen' y también fue productora en los canales Food Network y Cook's Country, partió de este plano terrenal el pasado 5 de enero de 2026.

Su muerte fue confirmada por Carla Hall, la reconocida chef y estrella de la televisión que se convirtió en una de sus grandes amigas con el pasar de los años.

Este fue el desgarrador mensaje con el que se confirmó la muerte de Elle Simone Scott, la reconocida presentadora y chef

Carla Hall, en un sentido post de Instagram, exaltó la dedicación que tuvo Elle Simone Scott, la describió como una persona fantástica y valoró su fortaleza para luchar contra una enfermedad muy compleja.

"La chef Elle Simone Scott fue una amiga, una fuerza, una pionera. Se presentó con excelencia, generosidad y un profundo amor por la comida y la comunidad. En America's Test Kitchen, ayudó a abrir puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo, convirtiéndose en una de las primeras mujeres negras que el público vio en la cocina de prueba", comenzó escribiendo Carla Hall.

"Elle enfrentó el cáncer de ovario con valentía, honestidad, usando su plataforma para educar, defender y animar, incluso mientras luchaba por su vida. Este tipo de fuerza deja huella. Te honramos, Elle. Tu legado vive en cada cocina que inspiraste y en cada cocinero que finalmente se vio reflejado. Descansa en paz, mi hermana", concluyó.

¿Cuánto tiempo luchó Elle Simone Scott contra el cáncer de ovario?

Elle Simone Scott, la importante presentadora y chef de Estados Unidos, fue diagnosticada con cáncer de ovario en el 2016.

Desde ese entonces, inició los tratamientos de inmediato y atendió cada una de las recomendaciones médicas, pero, desafortunadamente, su estado de salud comenzó a desmejorar de manera paulatina en el último tiempo.