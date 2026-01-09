Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 9 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 09 de 2026
09:22 a. m.
- El régimen de Venezuela excarceló a presos políticos. Ya fueron confirmados cinco ciudadanos españoles que viajaron al país ibérico, entre ellos, está la hispanovenezolana Rocío San Miguel.
- Pacientes de la Nueva EPS siguen en la incertidumbre, no hay gestor farmacéutico definido y los medicamentos no llegan.
- Ya completan tres días secuestrados por ELN cinco patrulleros de la Policía. La iglesia acompaña a sus familias mientras avanza el proceso para liberarlos.
- La llegada masiva de familias desplazadas a Cali prende las alarmas, ya son cerca de 500 personas de Cauca que están en la capital del Valle.
- Polémica en Atlántico por borrador de resolución que incrementaría la tarifa de energía. La propuesta del Gobierno busca cubrir deudas del sector eléctrico, sin embargo, genera preocupación entre usuarios y autoridades locales.