CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 9 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
09:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El régimen de Venezuela excarceló a presos políticos. Ya fueron confirmados cinco ciudadanos españoles que viajaron al país ibérico, entre ellos, está la hispanovenezolana Rocío San Miguel.
  • Pacientes de la Nueva EPS siguen en la incertidumbre, no hay gestor farmacéutico definido y los medicamentos no llegan.
  • Ya completan tres días secuestrados por ELN cinco patrulleros de la Policía. La iglesia acompaña a sus familias mientras avanza el proceso para liberarlos.
  • La llegada masiva de familias desplazadas a Cali prende las alarmas, ya son cerca de 500 personas de Cauca que están en la capital del Valle.
  • Polémica en Atlántico por borrador de resolución que incrementaría la tarifa de energía. La propuesta del Gobierno busca cubrir deudas del sector eléctrico, sin embargo, genera preocupación entre usuarios y autoridades locales.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 8 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 8 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 8 de enero de 2026

Otras Noticias

Feminicidio

Mujer sobrevivió por segunda vez a un intento de feminicidio a manos de su expareja, un cantante de Bucaramanga

Natalia Pérez fue atacada con arma blanca en un parque de Bucaramanga. Su expareja le habría propinado cinco heridas en el cuello y el tórax.

Transmilenio

Transmilenio confirmó nuevo precio del pasaje para 2026: desde esta fecha regirá la medida

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, confirmó el nuevo precio por pasaje de Transmilenio para 2026.

Artistas

“Privado se valora más”: Altafulla habla sobre su situación sentimental y genera debate en redes

FC Barcelona

Barcelona vs. Real Madrid, final de la Supercopa de España: fecha, hora y canal para ver

Venezuela

Las condiciones en las que estarían siendo liberados los presos políticos en Venezuela