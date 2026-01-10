CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de enero de 2026

¿Será que inició el año con un ingreso extra tras el sorteo del Super Astro Sol de este 10 de enero? Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

enero 10 de 2026
02:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el inicio del segundo fin de semana de enero, el Super Astro Sol tuvo actividad y fue el causante de la alegría de varios apostadores.

El sorteo, al igual que entre semana, inició a las 4:00 de la tarde y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos.

Resultado Super Astro Sol hoy 2 de enero de 2026: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 2 de enero de 2026: número y signo ganador del último sorteo

Asimismo, se transmitió en Youtube para que a todos los participantes les quedara claro que no se presentó ninguna irregularidad.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal hizo parte de la combinación? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de enero de 2026

Las balotas de este 10 de enero de 2026 revelaron que el número que contó con suerte en el más reciente Super Astro Sol fue XXXX.

Además, con el aval del delegado de Coljuegos, el signo zodiacal que fue ratificado como el ganador fue XXXX.

Teniendo en cuenta esa combinación, usted es uno de los ganadores de esta tarde si:

  • Acertó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha. El premio es de 42.000 veces lo apostado.
  • Acertó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha. El premio es de 1.000 veces lo apostado.
  • Acertó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha. El premio es de 100 veces lo apostado.

Tenga presente que al cobrar el premio no solo corroborarán su tiquete, que debe estar en buen estado, sino que también su mayoría de edad.

¿En dónde se cobran los premios del Super Astro Sol?

Todos los ganadores del Super Astro Sol pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar su premio.

Resultado Super Astro Sol hoy 31 de diciembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 31 de diciembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Además, tienen la posibilidad de acceder a este simulador para conocer cuánto es el monto económico que les corresponde exactamente.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el lunes 12 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde, y el resultado se podrá descubrir aquí en Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Útiles, descuentos y subsidios: ¿Cuándo y dónde será la Feria Escolar Compensar 2026?

Peajes

Estos son los 15 peajes que tendrán aumento adicional desde enero de 2026

ANI

ANI anuncia actualización de tarifas de peajes desde el 16 de enero

Otras Noticias

La casa de los famosos

La Casa de los Famosos 2026: cambios drásticos para la nueva temporada

La Casa de los Famosos Colombia 2026 llega con cambios drásticos en su interior, nuevos cuartos, colores renovados y una dinámica que promete más tensión. Conozca cuándo inicia y dónde verla.

ELN

MinDefensa confirma neutralización de alias Santiago, cabecilla del ELN

Su neutralización, según el Ministerio de Defensa, desarticula la cadena de mando del cartel del ELN.

Fútbol internacional

Impactante confesión de un exjugador del Chelsea: “Solo me quedan días de vida”

Venezuela

Confirman la liberación de los presos políticos Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?