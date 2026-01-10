Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de enero de 2026

En el inicio del segundo fin de semana de enero, el Super Astro Sol tuvo actividad y fue el causante de la alegría de varios apostadores.

El sorteo, al igual que entre semana, inició a las 4:00 de la tarde y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos.

Asimismo, se transmitió en Youtube para que a todos los participantes les quedara claro que no se presentó ninguna irregularidad.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal hizo parte de la combinación? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de enero de 2026

Las balotas de este 10 de enero de 2026 revelaron que el número que contó con suerte en el más reciente Super Astro Sol fue XXXX.

Además, con el aval del delegado de Coljuegos, el signo zodiacal que fue ratificado como el ganador fue XXXX.

Teniendo en cuenta esa combinación, usted es uno de los ganadores de esta tarde si:

Acertó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha. El premio es de 42.000 veces lo apostado.

Acertó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha. El premio es de 1.000 veces lo apostado.

Acertó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha. El premio es de 100 veces lo apostado.

Tenga presente que al cobrar el premio no solo corroborarán su tiquete, que debe estar en buen estado, sino que también su mayoría de edad.

¿En dónde se cobran los premios del Super Astro Sol?

Todos los ganadores del Super Astro Sol pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar su premio.

Además, tienen la posibilidad de acceder a este simulador para conocer cuánto es el monto económico que les corresponde exactamente.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el lunes 12 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde, y el resultado se podrá descubrir aquí en Noticias RCN.