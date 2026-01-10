¡Deportivo Cali está muy cerca de quedarse con una figura del Junior de Barranquilla! Esto se reveló

Deportivo Cali, con Alberto Gamero como 'timonel', quiere volver a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano y pelear por ser campeón.

Es así como se ha movido de manera inteligente en el mercado de fichajes y ha conformado un excelente plantel para el 2026.

El club 'azucarero' ha anunciado las llegadas de Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Emanuel Reynoso y Fernando Álvarez. Sin embargo, no ha cerrado su mercado y estaría a mínimos detalles con un delantero que fue clave en el Junior. ¿De quién se trata?

Deportivo Cali pica en punta para quedarse con Steven 'Titi' Rodríguez

En la tarde de este 10 de enero de 2026, Mariano Olsen, el periodista de Win Sports, reveló que el Deportivo Cali podría cerrar pronto la contratación de Steven 'Titi' Rodríguez, el ariete que demostró un olfato goleador importante en el 'tiburón'.

"Andrés Steven 'Titi' Rodríguez está muy cerca de llegar a Deportivo Cali. Sería préstamo con opción de compra desde Junior de Barranquilla", escribió el periodista en su cuenta de X.

Además, en su Instagram, Steven 'Titi' Rodríguez compartió un mensaje de despedida que le dedicaron.

"'Titi', muchas gracias por todo. Que te vaya bien donde quieras que llegues, campeón", le escribieron en uno de los platos de un restaurante al que asistió.

Así ha sido la carrera de Steven 'Titi' Rodríguez, posible nuevo jugador de Deportivo Cali

A lo largo de su carrera, Steven 'Titi' Rodríguez ha pasado por los siguientes seis clubes:

Independiente Medellín (2019 - 2022).

Itagüí Leones (2021).

Envigado (2021).

Sri Pahang de Malasia (2022).

Alianza Valledupar (2023).

Junior de Barranquilla (2023 - 2025).

Además, las estadísticas indican que Steven 'Titi' Rodríguez ha disputado 213 partidos como profesional y que ha anotado 64 goles.

Asimismo, su palmarés es el siguiente: