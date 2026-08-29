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Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 PM / sábado 29 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
04:51 p. m.
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