Emisión Noticias RCN 12:30 PM / sábado 29 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 29 de 2026
04:51 p. m.
04:51 p. m.
- Gobierno anuncia nueva estrategia para recuperar el Cauca: 47 ataques con dron se registraron la última semana
- "Dios los bendiga": los chats de 'Los Gladiadores' para asesinar al empresario Gustavo Aponte en Bogotá
- Presidente De la Espriella rompe diálogos con tres procesos de la Paz Total