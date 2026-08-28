CANAL RCN
Emisiones Video

Mañana Express viernes 28 de agosto de 2026

Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.

Mañana Express

agosto 28 de 2026
11:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Sube a 11 el número de guerrilleros abatidos tras el mega bombardeo militar en Guaviare. Entre los muertos podría estar alias Urías Perdomo, peligroso cabecilla y hombre cercano de alias Calarcá.
  • La gente en Pelaya, Cesar, lleva más de 24 horas escondida por los fuertes combates entre el Ejército y el ELN. El grupo criminal está atacando a soldados con explosivos lanzados desde drones.
  • Conocimos la audiencia del primer capturado por el crimen del empresario arrocero Gustavo Adolfo Aponte. La Fiscalía reveló detalles de cómo se habría planeado el asesinato y una explosiva hipótesis.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 27 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 27 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Mañana Express jueves 27 de agosto de 2026

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Gobierno toma medidas por ataque contra un batallón en Pelaya, Cesar

El gobierno se pronunció acerca del reciente ataque con granadas contra una unidad militar.

María Camila Osorio

Camila Osorio debutará en el US Open contra la número 1 del mundo: fecha, hora y dónde ver

La tenista colombiana tendrá uno de los desafíos más exigentes de su carrera ante Aryna Sabalenka, vigente bicampeona del torneo.

Comercio

Nueva opción para acceder a acciones de Apple, Amazon y Microsoft desde Colombia: así funciona

Noruega

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años

Videojuegos

¿Cuánto vale el GTA VI en Colombia y en qué consolas estará disponible?