Mañana Express viernes 28 de agosto de 2026
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- Sube a 11 el número de guerrilleros abatidos tras el mega bombardeo militar en Guaviare. Entre los muertos podría estar alias Urías Perdomo, peligroso cabecilla y hombre cercano de alias Calarcá.
- La gente en Pelaya, Cesar, lleva más de 24 horas escondida por los fuertes combates entre el Ejército y el ELN. El grupo criminal está atacando a soldados con explosivos lanzados desde drones.
- Conocimos la audiencia del primer capturado por el crimen del empresario arrocero Gustavo Adolfo Aponte. La Fiscalía reveló detalles de cómo se habría planeado el asesinato y una explosiva hipótesis.