CANAL RCN
Tendencias

Daniel Muñoz tiene nuevo equipo y nuevo rostro: así luce tras procedimiento estético

El lateral de la Selección Colombia se sometió a una operación en el rostro y ya se dejó ver en redes sociales.

Daniel Muñoz foto de su nuevo rostro
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
02:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Daniel Muñoz es noticia en Colombia por varias razones. Por un lado, se habla de que el lateral ya tendría nuevo equipo en Europa tras su brillante paso por Crystal Palace, pero también por su nuevo aspecto físico tras someterse a un procedimiento estético.

Fabrizio Romano reveló cuál es el nuevo equipo de Daniel Muñoz: ya hay acuerdo
RELACIONADO

Fabrizio Romano reveló cuál es el nuevo equipo de Daniel Muñoz: ya hay acuerdo

¿Cuál será el nuevo equipo de Daniel Muñoz?

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el lateral de la Selección Colombia será nuevo jugador del Nottingham Forest de la Premier League, llegando a un club tradicional de Inglaterra que tiene dos Champions en sus vitrinas.

Se espera que en las próximas horas el acuerdo se haga oficial, donde el Forest pagaría unos 25 millones de euros. De entrada, se conoce que el antioqueño tiene programados sus exámenes médicos para este domingo 30 de agosto, donde firmaría su nuevo contrato.

El cambio físico de Daniel Muñoz

Aunque el defensor de la Selección Colombia no ha confirmado si el procedimiento tuvo una finalidad funcional o exclusivamente estética, anteriormente se habían conocido imágenes en las que aparecía con vendajes en el rostro y la nariz, además de aparentes hematomas.

Una nueva fotografía compartida en redes dio a conocer por primera vez el aspecto de Daniel Muñoz después de la operación. La imagen fue publicada por su odontólogo y muestra al futbolista con el rostro descubierto y sonriente.

La fotografía comenzó a circular en diferentes páginas de entretenimiento y rápidamente generó comentarios entre los seguidores del jugador, quienes notaron que su nariz más perfilada.

El propio futbolista no había mostrado en sus redes sociales el resultado del procedimiento. Además, durante sus apariciones con el Crystal Palace se le había visto utilizando una máscara de protección, otro elemento que había llamado la atención de sus seguidores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Kevin Thobias reaparece en redes tras millonaria incautación de bienes: esto publicó

Información Institucional

Román regresa a Betty la fea: Diego Cadavid en la nueva temporada en Prime Video

Artistas

Sofía Vergara se une a las ayudas para apoyar a los más afectados por el terremoto en Colombia

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 29 de agosto: número y signo ganador del sorteo

¡Se conocieron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 29 de agosto! Descubra aquí el resultado exacto.

Hungría

Investigan accidente de un avión Gripen en Hungría: revelan qué pasó con el piloto

El hecho se dio en Szolnok cuando al parecer se realizaban labores de entrenamiento.

Mercado de Fichajes

Fabrizio Romano reveló cuál es el nuevo equipo de Daniel Muñoz: ya hay acuerdo

Bogotá

"Dios los bendiga": los chats de 'Los Gladiadores' para asesinar al empresario Gustavo Aponte en Bogotá

Cuidado personal

Hábitos que lo podrían ayudar a despertarse sin necesidad de usar alarma, según la ciencia