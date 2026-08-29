Daniel Muñoz tiene nuevo equipo y nuevo rostro: así luce tras procedimiento estético

Daniel Muñoz es noticia en Colombia por varias razones. Por un lado, se habla de que el lateral ya tendría nuevo equipo en Europa tras su brillante paso por Crystal Palace, pero también por su nuevo aspecto físico tras someterse a un procedimiento estético.

¿Cuál será el nuevo equipo de Daniel Muñoz?

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el lateral de la Selección Colombia será nuevo jugador del Nottingham Forest de la Premier League, llegando a un club tradicional de Inglaterra que tiene dos Champions en sus vitrinas.

Se espera que en las próximas horas el acuerdo se haga oficial, donde el Forest pagaría unos 25 millones de euros. De entrada, se conoce que el antioqueño tiene programados sus exámenes médicos para este domingo 30 de agosto, donde firmaría su nuevo contrato.

El cambio físico de Daniel Muñoz

Aunque el defensor de la Selección Colombia no ha confirmado si el procedimiento tuvo una finalidad funcional o exclusivamente estética, anteriormente se habían conocido imágenes en las que aparecía con vendajes en el rostro y la nariz, además de aparentes hematomas.

Una nueva fotografía compartida en redes dio a conocer por primera vez el aspecto de Daniel Muñoz después de la operación. La imagen fue publicada por su odontólogo y muestra al futbolista con el rostro descubierto y sonriente.

La fotografía comenzó a circular en diferentes páginas de entretenimiento y rápidamente generó comentarios entre los seguidores del jugador, quienes notaron que su nariz más perfilada.

El propio futbolista no había mostrado en sus redes sociales el resultado del procedimiento. Además, durante sus apariciones con el Crystal Palace se le había visto utilizando una máscara de protección, otro elemento que había llamado la atención de sus seguidores.