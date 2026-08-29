Investigan accidente de un avión Gripen en Hungría: revelan qué pasó con el piloto

El pasado lunes 24 de agosto, ocurrió un hecho que prendió las alarmas en Hungría: un avión Gripen protagonizó un accidente.

Hungría es uno de los países que ha mantenido estrecha relación comercial con la compañía sueca Saab. La alianza comenzó en 2006, hace 20 años; y desde ese momento los aviones de esta empresa se han vuelto la columna vertebral de la fuerza aérea.

Hungría y Saab han sido socios desde 2006

Después de la llamada era soviética y la integración en la OTAN, Hungría requirió a inicios de los 2000 fortalecer los aviones de combate. Fue al año siguiente, en 2001, cuando Saab apareció con la propuesta de negociar por los Gripen.

El contrato se firmó en febrero de 2003 y el país europeo iba a recibir 14 modelos C/D. Para el 21 de marzo de 2006 arribó a suelo húngaro el primer Gripen en la base aérea de Kecskemét. Las primeras misiones con estos aviones se dieron al año siguiente.

¿Qué se sabe del accidente?

A medida que pasaron los años, el vínculo comercial se fortaleció y un par años antes de cumplir dos décadas, en 2024, tuvo luz verde el contrato para la compra de cuatro aviones C.

Volviendo al tema del accidente, los detalles fueron contados por Péter Magyar, el primer ministro húngaro. Un avión JAS 39 Gripen tuvo un percance en Szolnok por motivos que aún están siendo analizados.

“El piloto hizo todo lo posible para asegurarse que el avión accidentado aterrizara en la propiedad militar (…) Está vivo y no sufrió ninguna herida”, informó Magyar al indicar que inició una investigación con el apoyo del Ministerio de Defensa.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Mihály Győrfi, sostuvo que el piloto quizás estaba realizando labores de entrenamiento en la base militar, por lo cual el accidente no fue de gravedad.