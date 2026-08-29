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OFICIAL: se conoció el parte médico de Tadej Pogačar tras su fuerte caída y este es su estado de salud

Los médicos del UAE Team Emirates se pronunciaron tras una valoración detallada.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
03:14 p. m.
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Este sábado 29 de agosto se disputó la etapa 8 de la Vuelta a España y se presentó un fuerte accidente.

A 32 kilómetros de la meta, Tadej Pogačar, el brillante pedalista esloveno, se topó con una piedra que lo hizo caer y tener que abandonar la carrera debido a las heridas que sufrió.

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Además, después del respectivo monitoreo, el UAE Team Emirates, su equipo, confirmó su parte médico.

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Adrián Rotunno, el director médico del UAE Team Emirates, informó que Tadej Pogačar sufrió una conmoción cerebral y varias fracturas.

"Lamentablemente, Tadej Pogačar sufrió una fuerte caída durante la etapa de hoy y no pudo continuar la carrera. Su estado es estable y, tras una evaluación médica exhaustiva en el hospital, se le diagnosticó una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical C7 estable y múltiples abrasiones", explicó.

"Afortunadamente, no presenta otras lesiones importantes ni secuelas neurológicas. Necesitará una cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por la conmoción cerebral. Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y les informaremos de las novedades", añadió.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras el abandono de Tadej Pogačar

  1. Mas (23h 23' 33'').
  2. Roglic (1' 00'').
  3. Gall (1' 11'').
  4. Kuss (2' 15'').
  5. Onley (2' 16'').
  6. Carapaz (2' 22'').
  7. Skjelmose (3' 25'').
  8. Tejada (3' 56'').
  9. Muhlberger (5' 39'').
  10. Omrzel (6' 04'').

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El domingo 30 de agosto de 2026, se disputará la etapa 9 de la Vuelta a España.

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El recorrido iniciará en La Vila Joiosa y, después de 187,4 kilómetros, terminará en el Alto de Aitana.

Adicionalmente, habrá dos puertos de primera categoría, dos de segunda, dos de tercera y un sprint intermedio.

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