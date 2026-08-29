Gobierno anuncia nueva estrategia para recuperar el Cauca: 47 ataques con dron se registraron la última semana

Al cierre de una semana inquietante en materia de seguridad, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que pondrá en marcha una nueva estrategia de defensa para recuperar el control territorial en el departamento del Cauca.

En poco más de seis días se registró el asesinato de dos escoltas de la UNP y un firmante de paz y su padre, en zona rural de Cajibío; hostigamientos en contra de la Policía en Jambaló y Almaguer; un ataque con drones contra la estación de Caloto y otro en Suárez, en el que seis personas resultaron heridas, entre ellas dos niños de 9 y 10 años, y dos adolescentes, de 15 y 16.

En total, se registraron 47 ataques con drones, en ocho municipios, en lo que va de la semana; lo que llevó al gobernador Octavio Guzmán y a los alcaldes de las poblaciones afectadas a extender una solicitud al Gobierno Nacional a que refuerce la capacidad antidrones en la zona.

¿Cómo atender la situación de orden público en el Cauca? Responde Indepaz

Los reportes de la semana fueron sometidos a análisis en un consejo de seguridad que se adelantó el sábado, 29 de agosto. Sin embargo, el director de Indepaz, Leonardo González, advirtió en diálogo con Noticias RCN que:

“El Cauca continúa enfrentándose a una situación crítica y lo que debe hacer el Gobierno es recuperar la presencia territorial, una presencia integral, de todo el Estado; es decir, más justicia y más educación. Hay zonas en el departamento del Cauca en las que ni siquiera se logra hacer un levantamiento de cadáver”.

En otras palabras, “hay mucho por hacer en el departamento por parte del Gobierno y, en general, por parte del Estado”.

Niños están siendo reclutados para la guerra a través de las redes sociales:

González advirtió que “lastimosamente, el uso de drones, no solamente en el departamento del Cauca, porque lo estamos viendo en el Catatumbo y en la Sierra Nevada, es una nueva estrategia, de los últimos cinco o seis años, que ha ido implementándose, incluso, con enjambres de drones”, de los que el Cauca es uno de los blancos principales, en medio de disputas territoriales entre organizaciones criminales.

Preocupa aún más que “hay estructuras que tercerizan a las pequeñas bandas del norte del Cauca, las están utilizando estos grupos armados, a sus jóvenes, para pequeñas tareas relacionadas con el sicariato”. Y, de manera paralela, utilizan las redes sociales para reclutar menores de edad.

Según un informe publicado a inicios de semana por la organización Human Rights Watch (HRW), 1.500 niños y adolescentes han sido reclutados desde 2021 y el 40% de las víctimas de este delito en 2025, fueron persuadido(a)s a través de plataformas digitales, con ofertas engañosas de dinero fácil y lujos producto de la guerra.