Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 13 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 13 de 2025
08:47 a. m.
- Colombia recuerda una de sus mayores tragedias, hace 40 años el volcán Nevado del Ruiz empezaba a desatar su furia. En la noche la avalancha sepultó a Armero, 25.000 personas quedaron bajo el lodo.
- La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre los esfuerzos del Estado para reparar y reconstruir armero. A 40 años de la tragedia, concluye que las acciones han sido insuficientes.
- Siguen las cadenas de oración por la salud de Juan, el niño de 7 años que lucha por su vida tras ser arrollado por un conductor borracho en Bogotá. Su pronóstico es reservado.
- Un juez decidirá si envía a la cárcel a Ricardo González por el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno en Bogotá. El otro implicado, Juan Carlos Suárez ya fue enviado a prisión. La juez le reprochó no mostrar arrepentimiento por lo ocurrido.