Lo que Google no había contado: estas fueron las búsquedas que fueron tendencia en el año

El gigante tecnológico presentó el nuevo Year in Search, el recuento que expone los personajes y fenómenos que marcaron el año.

Las búsquedas de Google
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
04:40 p. m.
Google se alista para cerrar el añi con la publicación de una nueva edición del Year in Search, el balance anual que identifica los conceptos con el incremento más alto en consultas durante los últimos doce meses.

Este informe, basado en datos analizados a lo largo de todo el año, se convirtió en una radiografía del comportamiento digital de los usuarios en Colombia, reflejando los temas que dominaron la conversación pública.

¿Qué fue lo que más buscaron los colombianos en Google?

El análisis recopilado por Google muestra que las búsquedas de los colombianos abarcaban un amplio abanico, desde competencias deportivas de escala global hasta sucesos relacionados con líderes religiosos, pasando por homenajes a figuras que fallecieron durante el año.

La influencia de nuevos formatos de entretenimiento en televisión, cine y plataformas digitales también ocupó un papel notable, con producciones que lograron instalarse en el centro del consumo audiovisual.

Entre los sucesos más consultados aparecieron el Mundial de Clubes, el cónclave de la Iglesia Católica y el controvertido Caso Frisby. A estas tendencias se sumaron las búsquedas relacionadas con los homenajes y despedidas a artistas, deportistas y figuras públicas que murieron recientemente, como Ozzy Osbourne, Diogo Jota y el Papa Francisco.

En cuanto a personalidades, los colombianos dirigieron su atención a figuras influyentes tanto del ámbito nacional como internacional. Entre ellas se destacaron Altafulla, el Papa León XIV, Luis Suárez y Juan Fernando Quintero.

De igual forma, sobresalieron nombres presentes en la discusión política y social del país, como Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos, Abelardo de la Espriella y María Corina Machado.

¿Cómo se movieron las búsquedas en el entorno audiovisual?

El consumo de contenido audiovisual también dejó una huella clara.

Entre las películas y programas más buscados se posicionaron producciones como “Monstruo: La historia de Ed Gein”, “Lilo & Stitch”, “Destino Final: Lazos de Sangre”, además de formatos televisivos como “La Casa de los Famosos”, que lograron mantenerse como referentes del entretenimiento.

Las consultas orientadas a despejar dudas también ocuparon un lugar importante. En esta categoría destacaron definiciones e interrogantes sobre la Lista Clinton, la ginefilia y el concepto de Consulta Popular.

¿Cómo se movieron las búsquedas en el entorno musical y de memes?

En materia musical, los usuarios se inclinaron por títulos como “Coqueta” de Heredero x Jessi Uribe, “Papasito” de Karol G y “Quédate” de Beéle, que figuraron entre las canciones más buscadas a lo largo del año.

En cuanto a los memes, los más destacados se encontraron 67, Dayro Moreno y No acepto, que lograron instalarse como parte del lenguaje cotidiano en redes sociales y plataformas de mensajería.

Acontecimientos más buscados

  • Mundial de Clubes
  • Magnicidio de Miguel Uribe Turbay
  • Mundial de Fútbol Sub-20
  • Eliminatorias del Mundial 2026
  • Terremoto en Paratebueno
  • Muerte del Papa Francisco
  • Asesinato de Charlie Kirk
  • Stream Fighters 4
  • Cónclave de la Iglesia Católica
  • Caso Frisby

Personalidades con mayor interés

  • Altafulla
  • Papa León XIV
  • Nicolás Maduro
  • Karina García
  • Luis Suárez
  • Juan Fernando Quintero
  • Juan Manuel Santos
  • Abelardo de la Espriella
  • Andy Byron
  • María Corina Machado
Canciones con crecimiento destacado

  • Coqueta – Heredero x Jessi Uribe
  • Papasito – Karol G
  • Quédate – Beéle
  • Milagros – Karol G
  • Yogurcito Rémix – Blessed El Bendito
  • Baile Inolvidable – Bad Bunny
  • La Plena – Beéle, Westcol, Ovy On The Drumbs
  • DTMF – Bad Bunny
  • Ivonny Bonita – Karol G
  • Santo por siempre – Adoración La IBI

Conceptos tipo “¿Qué es?”

  • Lista Clinton
  • Fiebre amarilla
  • Misógino
  • Consulta Popular
  • Ginefilia
  • Magnicidio
  • Bre-B
  • CELAC
  • Fosfina
  • Gentrificación
  • Lactosuero

Figuras que fallecieron

  • Miguel Uribe Turbay
  • Papa Francisco
  • Diogo Jota
  • Ozzy Osbourne
  • Charlie Kirk
  • Rubby Pérez
  • Paquita la del Barrio
  • Michelle Trachtenberg
  • Leo Dan
  • Valeria Márquez
