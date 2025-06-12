CANAL RCN
Internacional Video

Tres muertos en explosión de ‘carro bomba’ en México: uno de ellos era su conductor

La explosión del vehículo se registró frente a un edificio de la Policía en Michoacán.

AFP

diciembre 06 de 2025
08:35 p. m.
La explosión de un ‘carro bomba’ frente a un edificio policial en el estado de Michoacán, en México, dejó al menos tres muertos y seis heridos, informaron este sábado autoridades.

El atentado ocurrió sobre el mediodía, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, con costas en el Pacífico, una región en la que operan diversos cárteles del narcotráfico.

"Un vehículo con su conductor explotó", reportó la Fiscalía General de México en la red social X.

RELACIONADO

Conductor de ‘carro bomba’ en Michoacán en una de las víctimas

La conflagración causó la muerte del conductor del automóvil y dos personas más, quienes fallecieron en un hospital mientras eran atendidas por las lesiones que sufrieron, añadió la Fiscalía.

Peritos especializados en explosivos trabajan para obtener la identidad de los responsables, agregó la institución.

El fuerte estruendo se percibió en distintos puntos del municipio, el cual es resguardado por fuerzas de seguridad federales.

RELACIONADO

La grave situación de violencia en Michoacán, México

En Michoacán operan al menos cinco cárteles narcotraficantes, entre ellos el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana, designados como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump, en febrero.

En esa región, en octubre fue asesinado el líder de los limoneros locales, Bernardo Bravo, quien había denunciado ser víctima de extorsiones por parte de grupos criminales.

El mes siguiente, el popular alcalde Carlos Manzo, famoso por hacer frente a las mafias que operan en ese estado, fue abatido a balazos en un acto público.

Estos crímenes de alto perfil llevaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a lanzar un plan de seguridad para Michoacán, en el que fueron desplegados más de 10.000 soldados.

Ambos atentados provocaron protestas antigubernamentales, inclusive en Ciudad de México, donde el 15 de noviembre pasado ocurrió la movilización más violenta a la fecha contra la administración de Sheinbaum y su política de seguridad.

RELACIONADO

