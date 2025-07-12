El corredor Bogotá–Villavicencio tendrá modificaciones este el lunes 8 de diciembre debido al alto flujo vehicular por el éxodo y retorno del puente festivo de la Inmaculada Concepción.

Las entidades responsables de la movilidad anunciaron un operativo especial que incluye cierre, reversible, suspensión de obras y refuerzo en toda la infraestructura de atención vial.

El objetivo es evitar congestiones, reducir riesgos y garantizar un desplazamiento ordenado en plena temporada decembrina.

¿Cómo funcionará el reversible en la vía Bogotá - Villavicencio este 8 de diciembre?

El lunes 8 de diciembre, los viajeros que utilicen la vía Bogotá–Villavicencio deberán tener en cuenta una serie de medidas que cambiarán la circulación habitual.

La autoridad de tránsito confirmó que se aplicará un reversible Villavicencio–Bogotá, cuyo funcionamiento obligará a un cierre en El Uval a la 1:00 p.m..

Después de esta hora, el corredor quedará preparado para habilitarse en un solo sentido, desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., únicamente con movilidad dirección Villavicencio hacia Bogotá.

De igual manera, se reiteró que la movilidad por el K18+000 continúa operando de manera bidireccional, razón por la cual se deben respetar los límites de velocidad y atender todas las indicaciones del personal autorizado en el corredor.

Se suspenderán obras en la vía Bogotá - Villavicencio por puente festivo

Para soportar el flujo elevado del festivo, Coviandina —en conjunto con la ANI, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía de Tránsito y Transporte y las secretarías de movilidad departamentales y municipales, pondrá en marcha el Plan de Operación Vial.

Esta estrategia incluye la suspensión temporal de todas las obras e intervenciones técnicas que puedan afectar el tránsito, garantizando así una circulación continua.

El corredor contará con refuerzo operativo en puntos estratégicos: estaciones de peaje con mayor personal, unidades de inspección vial distribuidas en varios tramos, carro–talleres para atender fallas mecánicas, ambulancias, grúas disponibles y equipos de rescate preparados para cualquier eventualidad.

Asimismo, toda la maquinaria amarilla y los equipos requeridos estarán disponibles las 24 horas, con el fin de reaccionar ante cualquier incidente que pueda comprometer la movilidad.

Restricción de carga en la vía Bogotá - Villavicencio

En cuanto al transporte pesado, la restricción será estricta. Los vehículos con peso igual o superior a 3.4 toneladas tendrán prohibida la circulación el lunes 8 de diciembre entre las 10:00 a.m. y las 11:00 p.m., en ambos sentidos.

Para el domingo 7 de diciembre, la medida no aplica, por lo que el tránsito de carga estará habilitado sin limitaciones.