Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 16 de marzo de 2026

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marzo 16 de 2026
08:19 a. m.
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  • El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pide modificaciones al sistema judicial para sancionar de manera efectiva a los delincuentes. Se reunirá con los congresistas electos y actuales.
  • Un motociclista que, al parecer, conducía bajo los efectos del alcohol arrolló a un adulto mayor causándole la muerte. La familia de la víctima pide prudencia a conductores y que se haga justicia.
  • Momentos de pánico se vivieron en el barrio Villa Alejandría, en Santa Marta, donde la tierra literalmente se tragó parte del andén frente a una vivienda. La estructura quedó al borde del abismo. Hay temor entre los habitantes del barrio.
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