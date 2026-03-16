Karol G impactó con su nuevo cambio de look en la fiesta de los Oscar 2026

El mundo celebró la edición número 98 de los Premios Oscar con la que se premió la excelencia cinematográfica y artística dentro de la industria actual. Por supuesto, dicha fiesta contó con un sin fin de momentos virales que ya se han tomado las redes sociales.

Sin embargo, la presencia de varios artistas durante el after party ya ha causado revuelo entre la prensa internacional, pues se exaltó la llegada de grandes artistas como Carolina Giraldo.

¿Cuál fue el vestido que lució Karol G en los Oscar 2026?

La fiesta de Vanity Fair de los Oscar se ha convertido en una de las celebraciones más mediáticas de todos los tiempos ya que allí participan varios de los actores más famosos de la premiación y un sin fin de artistas de talla internacional.

Por esto, la llegada de la antioqueña al Museo del Arte del Condado de los Ángeles no pasó desapercibido ya que sorprendió al llevar una exclusiva pieza de París Ashi Studio, de la línea SS26 Couture Collection.

Se trataba de un vestido compuesto por un corsé escultural gris sin tirantes con hojas metálicas y una minifalda acampanada que daba una ilusión de drapeado plegado.

Foto: AFP

Sin embargo, uno de los detalles que más se llevó la atención fue el look que se encontraba luciendo en aquel instante ya que llevaba su cabello por encima de los hombros que se caracterizaba por contener flequillos hasta los pómulos.

Foto: AFP

La aparición de Sofía Vergara durante la fiesta de la premiación también se llevó las miradas, pues cientos de fanáticos exaltaron la representación de ambas colombianas en el importante festín.

Próximo concierto de Karol G

El mundo entero se está preparando para vivir la nueva edición del Coachella 2026 que, por segunda vez, tendrá a Karol G encima de su escenario. En esta ocasión, Giraldo encabeza el festival junto a otros artistas como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Por supuesto, la emoción de la cantante no se ha hecho esperar ya que, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, compartió una fotografía en donde dejó saber que se encontraba escribiendo los días que faltan para poder llegar una vez más al importante show.