"Que esto no quede impune": familia de adulto mayor de 90 años arrollado por motociclista en Bogotá

Luis Ramírez, un hombre de 90 años, perdió la vida tras ser atropellado por un motociclista que circulaba a alta velocidad en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá. El hecho ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la calle cerca de una cebra peatonal, en una zona donde la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora.

Una cámara de seguridad captó el momento del accidente en el sector de la carrera 132 con calle 63C. En las imágenes se ve al adulto mayor esperando en la acera poder cruzar, cuando estaba terminando de cruzar la cebra peatonal, pasa el motociclista a alta velocidad y lo arrolla.

"Debe haber justicia": hijo de adulto mayor arrollado por motociclista en Engativá

Carlos Ramírez, hijo de don Luis, en diálogo con Noticias RCN pidió a las autoridades que la muerte de su padre no quede impune.

“Debe haber justicia, debe haber equidad. Mi papá en este momento está en la morgue en Medicina Legal y el motorizado únicamente está pendiente de su moto y capaz que en cinco días la moto sale libre y mi papá va a quedar enterrado sin poder cremarlo en cuatro años. Eso no es justo. La justicia deber ser para todos”, aseguró.

Y es que tras el impacto, el motociclista intentó huir del lugar, pero fue detenido por la comunidad del sector.

“Aprovecho para agradecer a la comunidad Engativá y más a los amigos que ayudaron a mi papá. Porque el motociclista se estrelló y lo único que estaba pendiente era si su moto estaba bien y huir del sector, del lugar del accidente. Si no fuera por la comunidad que lo atrapó, esa persona hubiera huido y no hubiéramos podido capturarlo”.

El motociclista "estaba en alto grado de alicoramiento"

Carlos Ramírez agregó que él llegó al lugar luego del accidente y aseguró que el conductor estaba en aparente estado de embriaguez. Cuestionó que no le practicaran la prueba de alcoholemia en ese momento.

"Llegué acá, vi al señor, estaba en alto grado de alicoramiento. Yo mismo tomé videos, tomé imágenes, me di cuenta de eso. Me parece duro saber que en el procedimiento no le toman la alcoholemia en el momento, sino hasta que le hagan los procesos de imputación. Debe ser inmediatamente”.