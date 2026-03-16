Registraduría habilita puntos para cambiar el puesto de votación antes del 31 de marzo

La Registraduría Nacional habilitó en todo el país varios puntos de atención para que los ciudadanos puedan realizar el cambio o inscripción de su puesto de votación con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

Este trámite estará disponible hasta el próximo 31 de marzo, fecha límite establecida por la entidad para actualizar el lugar donde los colombianos ejercerán su derecho al voto.

La medida busca facilitar que las personas voten en un sitio cercano a su residencia actual. Por esta razón, la Registraduría dispuso puestos de inscripción en distintos espacios de alto flujo de ciudadanos, como centros comerciales, alcaldías, plazas de mercado y sedes institucionales.

El objetivo es evitar que los votantes deban desplazarse largas distancias el día de las elecciones y garantizar que más ciudadanos participen en los comicios. Con esta actualización, el sistema electoral registra la nueva dirección del votante y lo asigna a un puesto de votación cercano.

El proceso aplica especialmente para quienes hayan cambiado de residencia recientemente o para los colombianos que vivían en el exterior y regresaron al país de forma permanente.

Cambio de puesto de votación para elecciones presidenciales 2026: dónde hacer el trámite

Para realizar el cambio de puesto de votación, los ciudadanos deben acudir personalmente a cualquiera de los puntos habilitados por la Registraduría en todo el territorio nacional. Entre los lugares disponibles se encuentran:

Registradurías municipales y auxiliares

Centros comerciales habilitados

Alcaldías locales y municipales

Plazas de mercado con puntos de inscripción electoral

Sedes institucionales y jornadas especiales organizadas por la Registraduría

Estos espacios fueron seleccionados para facilitar el acceso al trámite y ampliar la cobertura del servicio en diferentes ciudades y municipios del país.

El horario de atención puede variar dependiendo del lugar. En algunos puntos la atención se presta de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que en otros kioscos ubicados en centros comerciales el servicio funciona entre las 11:00 a.m. y las 8:00 p.m., generalmente de lunes a sábado.

Las autoridades electorales recomiendan a los ciudadanos realizar el trámite con anticipación y no esperar a los últimos días del plazo para evitar congestiones en los puntos de atención.

Elecciones presidenciales 2026: requisitos para cambiar el puesto de votación

El trámite para actualizar el puesto de votación es sencillo, gratuito y toma solo unos minutos. Sin embargo, los ciudadanos deben cumplir con algunos requisitos básicos para completar el proceso.

Para realizar la inscripción o cambio de puesto de votación es necesario presentar:

La cédula de ciudadanía original, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital.

No se aceptan fotocopias ni contraseñas del documento.

Una vez el ciudadano llega al punto habilitado, un funcionario de la Registraduría registra la información directamente en el sistema electoral. Con este procedimiento, el votante queda oficialmente inscrito en el nuevo puesto de votación asignado.

Este proceso hace parte de las acciones de preparación para las elecciones presidenciales de 2026, uno de los eventos democráticos más importantes del país.

Las autoridades reiteran que mantener actualizada la información electoral permite mejorar la organización de los comicios y facilita el ejercicio del voto para millones de colombianos.

Los ciudadanos interesados pueden consultar los puntos específicos de atención en su ciudad a través de los canales oficiales de la Registraduría o acercarse a las sedes institucionales habilitadas para realizar el trámite antes del 31 de marzo, fecha límite para modificar el puesto de votación.

Vea el listado completo para cambiar su puesto de votación.