CANAL RCN
Internacional

Trump insiste en su “derecho absoluto” para fijar aranceles pese a fallo de la Corte Suprema

Tras la decisión judicial, el mandatario ordenó por vía ejecutiva un gravamen del 10% sobre las importaciones estadounidenses.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 16 de 2026
08:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que mantiene la autoridad para imponer derechos de aduana, pese al fallo de la Corte Suprema que el mes pasado anuló sus aranceles globales. Tras la decisión judicial, el mandatario ordenó por vía ejecutiva un gravamen del 10% sobre las importaciones estadounidenses.

Trump advierte un “mal futuro” para la OTAN si no ayudan a resolver la crisis en el estrecho de Ormuz
RELACIONADO

Trump advierte un “mal futuro” para la OTAN si no ayudan a resolver la crisis en el estrecho de Ormuz

En una extensa publicación en su red Truth Social, Trump afirmó: “Tengo el derecho absoluto de imponer ARANCELES de otra manera, y he empezado a hacerlo”. El comentario se produjo en paralelo a las investigaciones que Washington abrió contra 60 economías —entre ellas China, la Unión Europea y Japón— por supuestas omisiones frente al trabajo forzoso.

“Está en las últimas”: duro mensaje del presidente Donald Trump sobre una posible ‘toma amistosa’ en Cuba
RELACIONADO

“Está en las últimas”: duro mensaje del presidente Donald Trump sobre una posible ‘toma amistosa’ en Cuba

Tensiones con Pekín y críticas a la Fed

La reacción de Pekín no se hizo esperar. El Ministerio de Comercio calificó las pesquisas estadounidenses de “extremadamente unilaterales, arbitrarias y discriminatorias”, acusando a Washington de levantar barreras comerciales.

El pronunciamiento coincidió con una nueva ronda de negociaciones bilaterales, en la que China instó a Estados Unidos a “corregir de inmediato sus erróneas” prácticas.

Entre versiones encontradas sobre la intención de diálogo, Trump alardea con bombardear objetivos iraníes por diversión
RELACIONADO

Entre versiones encontradas sobre la intención de diálogo, Trump alardea con bombardear objetivos iraníes por diversión

Ese mismo domingo, Trump arremetió contra el juez federal James Boasberg por anular las citaciones al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una investigación sobre los costos de renovación de la sede del banco central.

El mandatario volvió a criticar las políticas de Powell sobre los tipos de interés, insistiendo en que la Fed ha sido “sumamente lenta” en reducirlos.

Trump solicita a otros países enviar buques de guerra para mantener “abierto y seguro” el estrecho de Ormuz
RELACIONADO

Trump solicita a otros países enviar buques de guerra para mantener “abierto y seguro” el estrecho de Ormuz

Choque institucional y discurso político

Trump intensificó sus ataques contra el Poder Judicial, al calificar a la Corte Suprema de “completamente inepta y vergonzosa”. Según el presidente, las decisiones recientes reflejan motivaciones políticas más que jurídicas.

Las declaraciones refuerzan la estrategia del republicano de confrontar tanto a las instituciones económicas como al sistema judicial, en un contexto de creciente tensión comercial con China y de presión interna por las políticas monetarias de la Fed.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dubái

Ataque con drones cerca del Aeropuerto de Dubái afectó operaciones aéreas

Donald Trump

Trump advierte un “mal futuro” para la OTAN si no ayudan a resolver la crisis en el estrecho de Ormuz

Ecuador

Más de 70.000 policías y militares se despliegan en Ecuador: serán 15 días de operaciones antinarco

Otras Noticias

Girardot

Dos policías fueron asesinados en Girardot: autoridades reportaron varias capturas

Un grave hecho de violencia se registró en Cundinamarca tras un ataque armado contra dos uniformados de la Policía Nacional.

Dólar

Dólar en Colombia registra caída en la apertura de este lunes, 16 de marzo

El dólar en Colombia abrió con una leve caída este lunes 16 de marzo de 2026. Conozca el precio oficial de la TRM y cómo se ha comportado la divisa frente a días y meses anteriores.

Yeison Jiménez

Entre lágrimas: así fue el sentido homenaje que Cali rindió en honor a Yeison Jiménez

Brasileirao

Néiser Villarreal marcó su primer gol con Cruzeiro: totalmente inesperado

Enfermedades

OPS alerta sobre la transmisión sostenida de la fiebre amarilla en Sudamérica