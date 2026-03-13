Atlético Bucaramanga ya tiene reemplazo para Aldair Quintana: este sería el nuevo arquero titular

Atlético Bucaramanga afrontará un cambio importante en su plantilla tras conocerse la salida del arquero Aldair Quintana, quien llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Independiente del Valle. La noticia sorprendió al entorno del club santandereano, pues el guardameta era uno de los referentes del equipo en plena disputa de la Liga BetPlay.

El portero nacido en Ibagué, de 31 años, había sido protagonista en el conjunto ‘Leopardo’ durante las últimas temporadas. Incluso, en varios mercados de fichajes su nombre sonó para dar el salto al fútbol internacional, algo que finalmente se concretó ahora con su llegada al balompié ecuatoriano.

La salida del guardameta obliga al Bucaramanga a reorganizar su esquema en la portería para lo que resta del campeonato. Aunque el club evaluará refuerzos en el próximo mercado de fichajes, el cuerpo técnico ya definió quién tomará el lugar de Quintana en los próximos compromisos del torneo.

Luis Erney Vásquez será el reemplazo de Aldair Quintana en Bucaramanga

De acuerdo con información entregada por el narrador deportivo ‘Jotas’ Mantilla, el arquero que asumirá la titularidad en el arco del equipo santandereano será Luis Erney Vásquez.

El guardameta vallecaucano, de 30 años, hace parte de la plantilla del Atlético Bucaramanga desde enero de 2024 y fue inscrito por el técnico Leonel Álvarez tanto para la Liga BetPlay como para la Copa Sudamericana de 2026.

Hasta el momento, Vásquez se desempeñaba como segundo arquero del equipo, situación que lo mantuvo a la sombra de Quintana durante buena parte del semestre. Sin embargo, la salida del experimentado portero le abre la posibilidad de asumir la titularidad y demostrar sus condiciones en un momento clave de la temporada.

El arquero tendrá su primera gran prueba en la próxima jornada del campeonato colombiano, cuando el Bucaramanga visite a Internacional de Bogotá en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del torneo.

El reto de defender el arco del Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay

El desafío para Luis Erney Vásquez no será menor. Aldair Quintana se había consolidado como una de las piezas más confiables del Atlético Bucaramanga, con actuaciones destacadas que le permitieron convertirse en uno de los referentes del equipo.

Ahora, el nuevo guardameta titular tendrá la misión de mantener la seguridad defensiva del club en un momento determinante del campeonato.

Vásquez cuenta con una trayectoria importante en el fútbol colombiano. El arquero se formó en las divisiones menores del Independiente Medellín y posteriormente pasó por clubes como Real Cartagena, Junior de Barranquilla y Valledupar Fútbol Club.

Además, en sus primeros años como profesional fue convocado a la Selección Colombia Sub-20 para disputar el reconocido Torneo Esperanzas de Toulon en 2014, una vitrina internacional que ha servido para proyectar a jóvenes talentos del fútbol mundial.

El cuerpo técnico del Bucaramanga confía en que la experiencia acumulada por el arquero le permitirá asumir el reto con solvencia. Mientras tanto, la dirigencia del club evaluará posibles movimientos en el mercado de fichajes para reforzar la portería de cara a los próximos desafíos deportivos.

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Por ahora, todas las miradas estarán puestas en Vásquez, quien tendrá la oportunidad de consolidarse como titular y responder a la confianza del equipo en un momento decisivo de la temporada.