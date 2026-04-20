“¡No es un simple accidente!”: gremio audiovisual exige suspender rodaje y lanza dura advertencia

Luego de la violenta situación ocurrida el pasado 18 de abril durante una jornada de grabación, el sector audiovisual rompió el silencio.

Más allá de lo sucedido, el foco ahora está en las condiciones laborales, los protocolos de seguridad y las decisiones que deben tomarse de manera inmediata.

Gremio audiovisual rompió el silencio tras tragedia en Bogotá

El eco de la tragedia que dejó tres personas muertas sigue generando reacciones, y esta vez la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) no solo expresó dolor por lo ocurrido, sino que lanzó una exigencia contundente: detener de inmediato las grabaciones relacionadas hasta que se esclarezcan completamente los hechos.

“Este no es un simple accidente”, advirtió la organización sindical, que calificó lo sucedido como un hecho que obliga a una reflexión profunda sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en el sector.

Para ANTA, lo ocurrido evidencia una crisis en la forma en que se prioriza la productividad por encima del bienestar y la seguridad de quienes hacen parte de estas producciones.

El comunicado es enfático en señalar que ninguna actividad ni interés económico puede estar por encima de la vida humana. En ese sentido, el gremio insistió en que los espacios de trabajo deben garantizar la integridad física y emocional de los trabajadores, algo que, según denuncian, no siempre se cumple.

Las otras exigencias del gremio audiovisual tras la tragedia

Además de la suspensión inmediata, ANTA exigió una investigación “transparente, independiente y rigurosa” que permita establecer responsabilidades y determinar si hubo negligencias.

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La organización también puso sobre la mesa la necesidad urgente de implementar protocolos de seguridad verificables en todos los niveles de producción.

Ya habían alertas por fallas en las condiciones laborales

Pero, el pronunciamiento va más allá de una reacción puntual. El sindicato advierte que han existido alertas reiteradas sobre fallas en las condiciones laborales y en los mecanismos de protección, las cuales, aseguran, han sido ignoradas. Por eso, insisten en que lo ocurrido no puede tratarse como un caso aislado.

Otro de los puntos clave del comunicado es el llamado a brindar atención psicológica prioritaria a los trabajadores que presenciaron o resultaron afectados por la tragedia, así como garantizar acompañamiento legal a quienes hoy están bajo investigación.

También solicitaron revisar los criterios para la asignación de incentivos públicos, con el fin de que las condiciones laborales dignas y seguras sean un requisito obligatorio, y pidieron la creación de mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y sanción.

Hoy alzamos la voz no solo por quienes ya no están, sino por quienes continuamos trabajando en sets que deben transformarse en espacios seguros y dignos.

El mensaje es claro, para el sector audiovisual, lo ocurrido no solo deja víctimas, sino que expone una deuda estructural en materia de seguridad y condiciones laborales que, según advierten, ya no puede seguir siendo ignorada.