Hay alerta máxima en Japón por terremoto de 7,4 que desató un tsunami: videos

Japón se volvió a enfrentar a una emergencia sísmica de gran magnitud, reactivando recuerdos de tragedias pasadas.

Videos en redes sociales encendieron las alarmas y dejaron ver el impacto que estos fenómenos pueden tener en el territorio.

Se registró terremoto de 7,4 en Japón

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ocurrió este lunes el norte de Japón, provocando una alerta de tsunami que mantiene en vilo a miles de personas.

El movimiento telúrico ocurrió frente a la prefectura de Iwate, según confirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Tras el sismo, se registraron olas de hasta 80 centímetros, pero las autoridades advirtieron que estas podrían aumentar y alcanzar hasta tres metros, lo que representa un riesgo serio para las zonas cercanas al mar y a los ríos.

¿Hay riesgo de tsunami tras potente terremoto en Japón?

Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación.

Fue lo que indicó la JMA en una advertencia urgente. Además, insistió en que la población no debe abandonar las zonas seguras hasta que se levante oficialmente la alerta.

La fuerza del temblor fue tal que logró sacudir grandes edificaciones incluso en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro, evidenciando el alcance del fenómeno.

Ante esta situación, el gobierno japonés activó un equipo de gestión de crisis para atender la emergencia y monitorear posibles afectaciones.

Por ahora, las autoridades mantienen la alerta activa y continúan evaluando el comportamiento del mar.