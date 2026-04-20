Freno a conductores en el país: podrían perder la licencia de conducción por esta razón

Obtener y mantener la licencia de conducción ya no es solo una cuestión de trámite administrativo, sino un proceso de evaluación continua que busca mitigar los altos índices de accidentalidad vial. Con la plena implementación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), el estándar de exigencia ha subido, obligando a los aspirantes a superar pruebas teóricas y prácticas mucho más rigurosas antes de ponerse al volante.

Sin embargo, el verdadero desafío comienza una vez que el documento está en el bolsillo.

La legislación colombiana ha endurecido la vigilancia sobre el comportamiento ciudadano, convirtiendo a la licencia en un privilegio que puede perderse rápidamente si no se respetan las normas de tránsito.

Casos en los que se suspende la licencia de conducción por comparendos

La suspensión de la licencia es una de las sanciones más temidas, pues implica la prohibición total de conducir por un tiempo determinado.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y las actualizaciones normativas vigentes, existen escenarios clave donde la acumulación o la gravedad de los comparendos activan esta medida:

Reincidencia en infracciones: Esta es la causa más común por acumulación de comparendos. Si un conductor comete más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, se considera reincidente. En estos casos, la autoridad de tránsito puede suspender la licencia por un término de seis meses. Si la situación se repite, la sanción se dobla.

Conducir bajo efectos del alcohol o drogas: No requiere de múltiples comparendos; una sola infracción de este tipo es suficiente para que la licencia sea suspendida desde un año hasta de forma definitiva, dependiendo del grado de alcoholemia y si hay reincidencia.

Prestar servicio público en vehículos particulares: Cometer esta infracción de manera reiterada conlleva la suspensión inmediata del documento.

Es fundamental que los conductores consulten periódicamente su estado en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), ya que muchos descubren la suspensión de su licencia solo cuando son requeridos en un puesto de control, lo que puede derivar en la cancelación definitiva del documento y procesos penales por fraude a resolución judicial.