CANAL RCN
Economía

Freno a conductores en el país: podrían perder la licencia de conducción por esta razón

Conozca los casos en los que pueden perder este documento.

Foto: GEMINI IA

Noticias RCN

abril 20 de 2026
08:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Obtener y mantener la licencia de conducción ya no es solo una cuestión de trámite administrativo, sino un proceso de evaluación continua que busca mitigar los altos índices de accidentalidad vial. Con la plena implementación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), el estándar de exigencia ha subido, obligando a los aspirantes a superar pruebas teóricas y prácticas mucho más rigurosas antes de ponerse al volante.

Sin embargo, el verdadero desafío comienza una vez que el documento está en el bolsillo.

Buscan conductores para trabajar en Bogotá con salarios de hasta 5 millones de pesos: así puede aplicar
RELACIONADO

Buscan conductores para trabajar en Bogotá con salarios de hasta 5 millones de pesos: así puede aplicar

La legislación colombiana ha endurecido la vigilancia sobre el comportamiento ciudadano, convirtiendo a la licencia en un privilegio que puede perderse rápidamente si no se respetan las normas de tránsito.

Casos en los que se suspende la licencia de conducción por comparendos

La suspensión de la licencia es una de las sanciones más temidas, pues implica la prohibición total de conducir por un tiempo determinado.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y las actualizaciones normativas vigentes, existen escenarios clave donde la acumulación o la gravedad de los comparendos activan esta medida:

  • Reincidencia en infracciones: Esta es la causa más común por acumulación de comparendos. Si un conductor comete más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, se considera reincidente. En estos casos, la autoridad de tránsito puede suspender la licencia por un término de seis meses. Si la situación se repite, la sanción se dobla.
  • Conducir bajo efectos del alcohol o drogas: No requiere de múltiples comparendos; una sola infracción de este tipo es suficiente para que la licencia sea suspendida desde un año hasta de forma definitiva, dependiendo del grado de alcoholemia y si hay reincidencia.
Conductores tendrían que realizar doble pago al tramitar su licencia de conducción: esto se sabe
RELACIONADO

Conductores tendrían que realizar doble pago al tramitar su licencia de conducción: esto se sabe

  • Prestar servicio público en vehículos particulares: Cometer esta infracción de manera reiterada conlleva la suspensión inmediata del documento.

Es fundamental que los conductores consulten periódicamente su estado en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), ya que muchos descubren la suspensión de su licencia solo cuando son requeridos en un puesto de control, lo que puede derivar en la cancelación definitiva del documento y procesos penales por fraude a resolución judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Ciudadanos podrán acceder a viviendas desde los 170 millones de pesos: estas son las opciones

Finanzas personales

DIAN pone ultimátum a deudores en el país: hay fecha límite para acceder a alivio

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 19 de abril de 2026

Otras Noticias

La casa de los famosos

"Se acaba la calma": hubo fuerte ADVERTENCIA en La Casa de los Famosos Colombia 2026

La advertencia la realizaron Marcelo Cezán y Carla Giraldo en la última gala. ¿Cuál fue?

Asesinatos en Bogotá

“¡No es un simple accidente!”: gremio audiovisual exige suspender rodaje y lanza dura advertencia

La Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales se pronunció y pidió frenar actividades.

Radamel Falcao García

¿Qué le ocurrió a Falcao? Salió en ambulancia y Millonarios entregó novedades

Tsunami

Hay alerta máxima en Japón por terremoto de 7,4 que desató un tsunami: videos

Ministerio de Salud

Prótesis para la disfunción eréctil: a quién se le recomienda y los riesgos que nadie cuenta