"Se acaba la calma": hubo fuerte ADVERTENCIA en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En los últimos días, tras el destierro de Juanda Caribe, la convivencia en La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha estado un poco calmada.

Sin embargo, de acuerdo con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, muy pronto las emociones volverán a dar un giro trascendental.

Y es que, como en el último mes, el 'jefe' propondrá dinámicas inéditas que llevarán la competencia a otro nivel y dejarán pensativo a más de uno.

¿Qué es lo que ocurrirá exactamente? Descubra aquí en Noticias RCN cuál fue la advertencia de Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

Esta fue la fuerte advertencia que hubo en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Como lo había adelantado Roberto en '¿Qué hay pa' dañar?', Marcelo Cezán y Carla Giraldo confirmaron que, por primera vez, el 'complot' estará permitido en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

No obstante, más allá del anuncio, ellos explicaron qué es lo que se podrá hacer exactamente.

"Esta calma que hemos tenido durante estos días, de pronto puede cambiar porque empiezan esas alianzas nuevamente, esas miradas y ahora si se van a poder decir cosas como: 'quiero sacar a Marcelo, quiero que se vaya", comenzó puntualizando Carla Giraldo.

"A ver si estoy interpretando bien, el 'jefe' ha permitido que canten las estrategias, que digan por quién van a votar, que digan a quién van a salvar y que, incluso, los que tienen 'poderes' revelen sus votos", añadió Marcelo Cezán.

¿Cuál es la otra decisión que revolucionará la competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aparte de la aprobación del 'complot', los participantes se enterarán que, debido a que ya solo quedan nueve, una habitación tendrá que cerrarse para siempre.

Sin embargo, todavía no se sabe si será 'Calma' o 'Tormenta'. ¿Cuál será? ¿De qué dependerá? Descúbralo conectándose con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de las transmisiones que se emiten en la App y en la señal principal del Canal RCN.