¿Qué le ocurrió a Falcao? Salió en ambulancia y Millonarios entregó novedades

El fútbol colombiano vivió un momento de gran preocupación durante el compromiso entre América de Cali y Millonarios, luego de que Radamel Falcao García sufriera un fuerte golpe en su rostro justo antes de finalizar el primer tiempo. La acción encendió las alarmas tanto en el terreno de juego como en las tribunas del estadio Pascual Guerrero, donde el silencio se apoderó del ambiente tras la caída del delantero.

El incidente se produjo en una jugada disputada, en la que el ‘Tigre’ terminó impactado de manera contundente en la zona facial. De inmediato, el cuerpo médico ingresó al campo para atenderlo, evidenciando signos de dolor intenso en el atacante. La gravedad de la situación obligó a tomar una decisión rápida: Falcao no pudo continuar en el partido y tuvo que ser retirado en ambulancia, generando gran inquietud entre sus compañeros, rivales y aficionados.

Preocupación médica tras el fuerte impacto

Una vez trasladado a un centro asistencial, el delantero fue sometido a los primeros estudios para determinar el alcance de la lesión. Según los reportes iniciales, Falcao fue atendido en la clínica Imbanaco, donde se le practicaron radiografías con el objetivo de evaluar el daño en la zona afectada.

Aunque aún no existe un diagnóstico definitivo, las primeras impresiones médicas apuntan a una posible fractura en el hueso cigomático, una estructura clave del rostro que, en caso de confirmarse la lesión, implicaría un proceso de recuperación delicado. Los especialistas han sido prudentes y han indicado que será necesario esperar nuevos exámenes para tener un panorama más claro.

Un proceso de recuperación que podría ser prolongado

El goleador histórico de la Selección Colombia será sometido a una nueva valoración médica este lunes, cuando un cirujano maxilofacial entregue un concepto más preciso sobre la gravedad del trauma. Dependiendo de los resultados, se definirá el tratamiento a seguir, que podría incluir desde reposo prolongado hasta una posible intervención quirúrgica.

La situación genera incertidumbre no solo en su club, sino también en el entorno del fútbol colombiano, teniendo en cuenta la experiencia y el peso que representa Falcao dentro y fuera del campo. Su ausencia, en caso de confirmarse una lesión de consideración, sería un golpe importante en lo deportivo.

Mientras se esperan noticias oficiales, el mensaje general es de respaldo y solidaridad hacia el jugador, quien ha sido ejemplo de profesionalismo a lo largo de su carrera. Desde distintos sectores se le envían mensajes de apoyo, con la expectativa de que su recuperación sea satisfactoria y pueda regresar pronto a la actividad competitiva.