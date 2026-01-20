Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 20 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 20 de 2026
08:36 a. m.
- Las autoridades investigan la muerte del profesor Neill Felipe Cubides reportado en Bogotá como desaparecido desde el 15 de enero. Su cuerpo fue hallado en zona rural de Usme.
- Se agudiza la crisis de la salud en Antioquia. Hospitales al borde del colapso financiero, los trabajadores denuncian la falta de pagos que afecta a sus familias y la atención a los pacientes.
- Pasaron su primera noche en libertad los cinco policías que estuvieron secuestrados por el ELN. Después de 13 días, hoy gozan en compañía de sus familias.
- Luto en España, a 41 aumentó la cifra de muertos por el choque de trenes en el sur del país. Conmueven historias como la de una niña de seis años, única sobreviviente de su familia.