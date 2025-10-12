Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 10 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 10 de 2025
09:05 a. m.
- Fuerte temblor de magnitud 5.8 sacudió a Colombia. El epicentro fue en la Mesa de Los Santos, en Santander, pero se sintió con intensidad en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Medellín y Tunja. Autoridades no reportan afectaciones.
- María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, no asistirá a la ceremonia de entrega. Su hija, Ana Corina Sosa, la representará en el acto del Ayuntamiento de Oslo.
- Presidentes y líderes mundiales acompañarán el acto de entrega del Premio Nobel de Paz. Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela, encabeza la delegación de su país. Más de 200 personas estarán presentes en la ceremonia.