Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 9 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 09 de 2025
07:33 p. m.
- "Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá
- Responsables del atentado a peaje de Antioquia habían dejado un parlante con un mensaje de advertencia
- Contraloría detectó 48 hallazgos fiscales por $1.513 millones en programa de Invías ‘Caminos Comunitarios’