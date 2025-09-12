CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 9 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
07:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • "Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá
  • Responsables del atentado a peaje de Antioquia habían dejado un parlante con un mensaje de advertencia
  • Contraloría detectó 48 hallazgos fiscales por $1.513 millones en programa de Invías ‘Caminos Comunitarios’
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 9 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 8 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 8 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Selección Colombia

El plan de Álvaro Montero para ir al Mundial 2026 ante la falta de minutos en Vélez

Álvaro Montero, en el banquillo de Vélez: la estrategia que tomaría el guardameta colombiano para no perder su lugar en el Mundial 2026.

Shakira

Shakira rinde emotivo homenaje a Gustavo Cerati en Argentina | VIDEO

Las pantallas del escenario proyectaron imágenes de Cerati recreadas con inteligencia artificial.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 9 de diciembre

Ucrania

Escudo protector de Chernóbil ya no contiene la radiación, según la ONU

Cuidado personal

¿Duerme lo suficiente? Así puede identificar su tiempo ideal de descanso