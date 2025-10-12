Dolor profundo en la música: murió una leyenda a sus 63 años

Los fanáticos del rock en español se encuentran de luto porque este 10 de diciembre de 2025 se confirmó la muerte del líder de una de las bandas más icónicas.

Roberto Iniesta Ojea, que era más conocido como Robe, nació el 16 de mayo de 1962 en Plasencia, España, y fundó Extremoduro en 1987, partió de este plano terrenal a sus 63 años, según un comunicado que redactó su entorno más cercano y fue conocido por AFP.

Robe Iniesta no solo se destacó como vocalista, sino que también como guitarrista, compositor y hasta poeta. Además, algunos de los éxitos más recordados de su banda son 'Decidí', 'Si te vas', 'Dulce instrucción al caos' y 'Salir'.

Así se confirmó la muerte de Robe Iniesta, el legendario cantante de Extremoduro

En un comunicado que fue difundido por AFP, los familiares de Robe Iniesta, el cantante, líder y fundador de Extremoduro, manifestaron que, desafortunadamente, tenían que entregar una de las noticias más dolorosas de su vida.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, a último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", escribieron.

"Pero, por encima de todo esto, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional y persona", complementaron.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Robe Iniesta, el reconocido cantante y líder de Extremoduro?

En el comunicado redactado por los familiares y el entorno cercano de Robe Iniesta, no se especificó la causa de su deceso.

No obstante, se ha conocido que el artista enfrentó problemas de salud en el último tiempo y que, incluso, a finales del 2024 ya había tenido que cancelar varias presentaciones tras ser diagnosticado con tromboembolismo pulmonar.

"Por ti empecé a hacer música", "¿quién no se refugió alguna vez en una canción de Extremoduro?", "estamos destrozados", "hasta siempre, Robe", "nunca te olvidaremos", "descansa en paz" y "tu legado será eterno", han sido algunas de las reacciones.