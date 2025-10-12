CANAL RCN
Colombia

Motos en los andenes: así puede evitar ser víctima de esta modalidad de robo en Bogotá

Las autoridades piden reconocer las señales de riesgo y denunciar de inmediato.

Motos en los andenes como nueva modalidad de robo
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
09:05 a. m.
En Bogotá, recientes investigaciones y el acompañamiento constante del Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) permitieron establecer un patrón que se repite en múltiples robos cometidos en distintas zonas de la ciudad: el uso de motocicletas sobre andenes, senderos peatonales, ciclorrutas e incluso parques para acercarse sigilosamente a las víctimas y ejecutar hurtos en pocos segundos.

Esta conducta, que en un principio puede parecer una infracción más de tránsito, se ha transformado en una modalidad delictiva utilizada por ladrones para operar sin dar tiempo de reacción.

Motos se estarían subiendo a andenes y senderos peatonales para robar

Las motos circulando por áreas exclusivas de peatones se han convertido en una señal inequívoca de alerta.

Los delincuentes aprovechan estos corredores para acercarse a las personas que caminan distraídas, especialmente a quienes revisan pertenencias o manipulan el celular, y así ejecutar el robo de manera rápida y violenta.

Cualquier motociclista que esté transitando por un sendero peatonal, en una ciclorruta o en un parque, está haciendo algo contrario a la norma. Esa conducta no puede normalizarse. Estando alertas podemos reducir las oportunidades de los delincuentes.

Secretario de Seguridad, César Restrepo.

¿Cómo operan los ladrones que se suben en moto a los andenes?

Las autoridades detallaron que el patrón se repite de forma similar en distintos casos:

  • Motos circulando o estacionadas en andenes o senderos sin razón aparente.
  • Sujetos que se aproximan a peatones distraídos, especialmente aquellos que usan su celular.
  • Aceleraciones repentinas y maniobras bruscas para ejecutar el hurto sin previo aviso.
  • Escapes inmediatos por vías estrechas como ciclorutas, pasos angostos o calles secundarias.

Este comportamiento no solo representa una amenaza para los peatones, sino que también constituye una falta grave al Código Nacional de Tránsito.

La infracción implica una sanción equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo.

Así puede evitar ser víctima de esta modalidad de robo en Bogotá

La Secretaría de Seguridad entregó una serie de pautas para disminuir las oportunidades de los delincuentes y fortalecer la prevención:

  • Identificar motos en espacios peatonales como una señal de peligro. No es normal ni permitido; puede anunciar un riesgo inminente.
  • Tomar distancia o cambiar de trayectoria ante una moto que se acerque por un andén.
  • Evitar manipular el celular en zonas donde estos hechos se han presentado con frecuencia.

En caso de hurto, llamar de inmediato a la Línea 123, indicando datos que no puedan alterarse fácilmente:

  • Placa
  • Color del casco
  • Color de la moto
  • Marca o referencia
  • Descripción de los ocupantes
  • Dirección de escape

Finalmente, la Administración Distrital insistió en que reconocer estas señales y denunciarlas es clave para cerrarles el paso a redes delincuenciales que aprovechan estos corredores para atacar a ciudadanos desprevenidos.

