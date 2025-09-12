CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 9 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
09:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Pese a las campañas, siguen aumentando los quemados por pólvora en el país. Este fin de semana se registraron 231 lesionados, con Antioquia encabezando la lista de casos.
  • Completamente destruida quedó una escuela en zona rural de Santander, debido a un incendio que arrasó con el único salón en el que recibían clase más de 250 niños.
  • Organizaciones de derechos humanos alertan por el aumento de reclutamiento de menores a través de redes sociales. A la semana se registran al menos 70 casos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 8 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 8 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 7 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Álvaro Leyva

Fiscalía imputó a Álvaro Leyva por presunto prevaricato en proceso de licitación de pasaportes

Según la Fiscalía, el excanciller motivó falsamente las razones para declarar la licitación desierta para la elaboración de pasaportes.

Gaza

Periodismo bajo amenaza: en el 2025 detuvieron a 503 reporteros, 135 desaparecieron y 67 fueron asesinados

Desde Reporteros sin Fronteras advierten que los discursos de odio, que denigran la labor periodística, buscan justificar estos crímenes.

Reforma a la Salud

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?

Artistas

En video: así fue la agresión a Lokillo en medio de un evento de freestyle

Dólar

Dólar tuvo nuevo repunte en Colombia: así se cotiza HOY martes 9 de diciembre