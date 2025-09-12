Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 9 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 09 de 2025
09:45 a. m.
09:45 a. m.
- Pese a las campañas, siguen aumentando los quemados por pólvora en el país. Este fin de semana se registraron 231 lesionados, con Antioquia encabezando la lista de casos.
- Completamente destruida quedó una escuela en zona rural de Santander, debido a un incendio que arrasó con el único salón en el que recibían clase más de 250 niños.
- Organizaciones de derechos humanos alertan por el aumento de reclutamiento de menores a través de redes sociales. A la semana se registran al menos 70 casos.