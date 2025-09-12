Fundación de Karol G crea proyecto para cuidar la salud mental de niñas en el Catatumbo

Carolina Giraldo no solo ha brillado por su gran talento artístico e influencia cultural a lo largo del mundo ya que sus obras sociales, por medio de su fundación, también han sido blanco de elogios por su impacto positivo en las comunidades más vulnerables de Colombia.

Por esto, en una nueva oportunidad, la organización compartió mayores detalles del nuevo proyecto con el que se busca impactar a las comunidades sobre la importancia de la prevención de diferentes tipos de violencias hacia las mujeres.

Fundación de Karol G en el Catatumbo

‘Con Cora Fundation’ dio a conocer su más reciente alianza con Unicef Colombia para acompañar e impulsar el proyecto ‘Parches Violeta’ con el que se busca que niñas y adolescentes, de diferentes territorios del Catatumbo, creen distintas redes de apoyo para cuidar la salud mental y fortalezcan el liderazgo.

De esta manera, durante dos días se vivió el encuentro ‘Latidos Violetas: juntas transformamos nuestra historia’ donde las jóvenes participaron de un conversatorio sobre autonomía, cuidado, prevención de los diferentes tipos de violencia y algunos proyectos que buscan impactar la vida de mujeres y niñas de dichas comunidades.

El espacio permitió vivir distintas actividades de reconocimiento en el que las mujeres detectaron distintas señales de alerta y conocieron el valor que produce el empoderamiento y la unión femenina. Así mismo, se impulsó la creación individual de proyectos que transformen la sociedad actual.

Fundación de Karol G llega al Pedregal

Por otro lado, ‘Con Cora Fundation’ llegó al Complejo Carcelario El Pedregal, en Medellín, para visitar a las mujeres privadas de la libertad. El objetivo fue celebrar la navidad por medio de algunas tradiciones como el consumo de buñuelos, natilla y la entonación de algunas canciones y villancicos.

“Cada encuentro en este lugar nos reafirma la importancia de acompañar procesos que muchas veces quedan en silencio: la reconstrucción personal, la búsqueda de oportunidades y la necesidad de tener una comunidad que no juzgue, sino que escuche y reconozca. Seguimos trabajando para que más mujeres, incluso en los contextos más difíciles, se sientan vistas, respetadas y acompañadas”, explicó la fundación.