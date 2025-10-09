CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 10 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 10 de 2025
  • Consternación en Valle del Cauca por el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera. Le dispararon en pleno centro del municipio cuando veía el partido de las Eliminatorias en un establecimiento púbico.
  • Ya son cuatro días de cierre en la vía al Llano por el gigantesco derrumbe cerca a Chipaque. La carretera estará cerrada para realizar obras de adecuación y garantizar el tránsito seguro.
  • Preocupante escalada de violencia contra las mujeres en Antioquia. En menos de 48 horas se reportan tres feminicidios, ya son 77 las mujeres asesinadas en lo corrido del año en el departamento.
