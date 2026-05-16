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Luis Díaz y su 'blooper' al levantar el título de Bundesliga con el Bayern Múnich

El colombiano celebró junto a sus compañeros tras jugar el último partido de la Bundesliga de la temporada y así levantar el anhelado trofeo.

Luis Díaz Bayern Múnich títulos
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
03:46 p. m.
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Este 16 de mayo, Luis Díaz fue protagonista nuevamente con el Bayern Múnich luego de disputar el último partido en la Bundesliga durante su primera temporada. El equipo 'bávaro' ya había ganado el título con antelación, pero fue hasta esta fecha cuando oficialmente recibieron el trofeo de campeones.

¡Nueva ASISTENCIA de Luis Díaz con el Bayern Múnich, en la Bundesliga! VIDEO de la jugada
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Con esto, el colombiano sumó título número 16 a su palmarés personal, sumando los logros en Junior, Porto, Liverpool y el Bayern. Eso sí, todavía le queda la final de la DFB Pokal ante Stuttgart, donde podrá colgarse otra medalla antes del final de temporada.

El 'blooper' de Luis Díaz que es tendencia en redes

En medio de la celebración de la Bundesliga número 35 en la historia del Bayern Múnich, el colombiano protagonizó una escena que generó risas entre sus compañeros. Cuando tomó el trofeo para levantarlo, lo hicieron notar que lo había agarrado al revés.

Un error que parece imperceptible por la forma de escudo que tiene el trofeo de los campeones en Alemania, pero que se nota cuando se mira de cerca. Sus compañeros le hicieron caer en cuenta por lo que le dio vuelta y nuevamente volvió a celebrar antes de cederlo a alguien más.

El video compartido en las redes oficiales de la Bundesliga llegaba a más de 690.000 visualizaciones tras unas horas de haberse publicado. Varios de sus compañeros se rieron de lo sucedido y en los comentarios también hubo espacio para quienes se lo tomaron con humor.

Luis Díaz bailando con su familia

Otro video que se robó la atención en redes sociales fue el de Luis Díaz junto a sus padres, hermano e hijas en la cancha del Allianz Arena bailando mientras celebraban este título.

Además, a él se unieron sus compañeros Alphonso Davies y Dayot Upamecano, quienes compartieron con sus propias familias, integrándose en medios de los festejos.

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