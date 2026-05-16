Murió icónico actor de telenovelas: esto se informó

En los últimos días se confirmó la muerte de un importante actor mexicano que no solo hizo parte de famosas telenovelas, sino que también estuvo presente en películas.

Se trata de José Miguel Checa, que, principalmente, se destacó en el entorno televisivo entre los años 1980 y 2000.

Este icónico actor mexicano siempre fue recordado por sus interpretaciones en producciones como 'Velo de novia', 'El vuelo del águila' y 'Trágico terremoto en México'.

El deceso, que ha sido catalogado por sus seguidores como totalmente inesperado, fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes de México, mediante un sentido comunicado.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México lamentó la muerte de José Miguel Checa, el recordado actor

La ANDI México, en sus redes sociales, expresó un mensaje de condolencias por el fallecimiento del actor José Miguel Checa.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio José Miguel Checa, el actor mexicano recordado por su participación en la película 'Trágico terremoto en México', así como en las telenovelas 'El vuelo del águila' y 'Velo de novia", iniciaron escribiendo.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de la ANDI. Descanse en paz", concluyeron.

La información que se ha conocido es que el actor José Miguel Checa habría fallecido el 4 de mayo de 2026, aunque aún no se han revelado las causas.

Los amigos, internautas y colegas también han lamentado la muerte de José Miguel Checa, el actor de México

Tras el comunicado de la Asociación Nacional de Intérpretes de México, los conocidos de José Miguel Checa se han hecho presentes en los comentarios.

"Que en paz descanse", "fue mi gran amigo de infancia", "Dios lo tenga en su santa gloria", "lo siento mucho", "brille para él la luz perpetua", "fortaleza para su familia", "esto es muy lamentable" y "siempre lo recordaremos", han sido algunos de los mensajes.