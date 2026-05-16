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¡Se impuso un CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue

Los participantes ya se encuentran enfrentando el castigo pensado por el 'jefe'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
10:02 a. m.
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El viernes 16 de mayo de 2026, en la última parte de la gala principal, dos participantes de La Casa de los Famosos Colombia tuvieron que acatar un castigo.

Todo se originó después de que se llevó a cabo una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo' en la que perdió el equipo conformado por Beba de la Cruz, Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

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En esta oportunidad, el 'jefe' determinó que dos de esos tres habitantes tenían que asumir las consecuencias por no haber ganado y, debido a que Beba de la Cruz tuvo un problema en uno de sus hombros, Alejandro y Tebi fueron los castigados.

Este es el castigo que están enfrentando Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Teniendo en cuenta que el público le hizo saber al 'jefe' que quería ver de nuevo el castigo de los pantalones dobles, Alejandro Estrada y Tebi Bernal tuvieron que vestir esa prenda.

En consecuencia, hasta que el 'jefe' lo considere adecuado, ellos deberán caminar juntos por toda la casa, dormir a la par e, incluso, ingeniárselas para ir al baño sin dejar de tener el pantalón doble.

El último beneficio de La Casa de los Famosos Colombia 2026 fue para todos los participantes

A pesar de que Alejandro Estrada y Tebi Bernal tuvieron que asumir el castigo, también recibieron un beneficio.

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Y es que, teniendo en cuenta que todos los habitantes se exigieron al máximo en el último reto de 'Beneficio y Castigo', el 'jefe' consideró que lo más pertinente era que cada uno de los competidores recibiera un mensaje de sus fanáticos.

En este punto del reality, Alejandro Estrada, Beba de la Cruz y Valentino Lázaro ya aseguraron su presencia en el top 5, mientras que Tebi Bernal, Mariana Zapata y Juanda Caribe están en riesgo de eliminación.

 

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