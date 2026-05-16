CANAL RCN
Colombia Video

Cayó red de fabricación de drones para las disidencias de “Iván Mordisco”: utilizaban Internet satelital

En medio de las diligencias fue capturado alias Dron y se encontraron nuevas pistas sobre el paradero del comandante del frente 28, alias Antonio Medina.

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
03:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Operativos que la Policía desarrolló, de manera simultánea, en cinco regiones del país, permitieron desmantelar la red de fabricación de drones más grande de las disidencias de “Iván Mordisco”.

Durante las diligencias fue incautado material de alta tecnología, como gafas de vista en primera persona y antenas de Internet satelital de la compañía Starlink, para ampliar el espectro de conexión a las aeronaves no tripuladas.

Además, fue capturado Jefferson Barrios, conocido con el alias de Dron, que estaba a cargo de la red de fabricación y el proceso de capacitación de los integrantes del grupo armado, para el uso táctico de drones en atentados terroristas.

Proyecto para regular drones toma fuerza tras hallazgo de explosivos cerca de Catam y alertas en El Dorado
RELACIONADO

Proyecto para regular drones toma fuerza tras hallazgo de explosivos cerca de Catam y alertas en El Dorado

Los drones eran acondicionados de manera artesanal para causar mayor daño:

En campamentos ubicados en los Llanos Orientales los drones eran acondicionados con explosivos, tecnología de guerra y sistemas de lanzamiento. Según el general William Rincón, director de la Policía Nacional:

“(Estas aeronaves) son utilizadas para atacar a la población civil y a la Fuerza Pública en los departamentos de Cauca, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, entre otros”.

“Según investigaciones”, las capacidades criminales de alias Dron y su equipo “habrían sido utilizadas en 32 acciones terroristas que han sido registradas en el Cauca durante el año 2026”.

Colombia está lista para iniciar las pruebas de sistemas antidrones y escoger uno
RELACIONADO

Colombia está lista para iniciar las pruebas de sistemas antidrones y escoger uno

Videos tomados por los drones permitieron ubicar a alias Antonio Medina:

En medio de las labores de inteligencia adelantadas por la Policía, se encontraron pistas del paradero de alias Antonio Medina, máximo comandante del frente 28 de las disidencias de “Mordisco”, que se refugiaba en un campamento de acondicionamiento de drones, desde hace meses.

En marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el país estaba próximo a iniciar las pruebas de sistemas antidrones. Entonces, el país había recibido 115 propuestas de 21 países, que serían sometidas a ensayos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Neiva

Ambulancia fue descubierta transportando más de 200 kilos de cocaína en Neiva

Bogotá

Revelan video clave de Yulixa Toloza saliendo del centro estético: así fue sacada del lugar

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de mayo de 2026! Estos han sido los epicentros

Otras Noticias

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 16 de mayo de 2026

¡El sábado hubo muchos ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 16 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Millonarios

Fin del ciclo: jugador de Millonarios rompió el silencio y confirmó que se va del club

El jugador habló con los medios de comunicación tras la victoria vs. Patriotas, en Copa BetPlay.

Artistas

Murió icónico actor de telenovelas: esto se informó

La casa de los famosos

¡Se impuso un CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue

Secretaría de Salud

¿Dónde SÍ y dónde NO puede hacerse procedimientos estéticos en Bogotá? Esto advirtió la Secretaría de Salud