Cayó red de fabricación de drones para las disidencias de “Iván Mordisco”: utilizaban Internet satelital

Operativos que la Policía desarrolló, de manera simultánea, en cinco regiones del país, permitieron desmantelar la red de fabricación de drones más grande de las disidencias de “Iván Mordisco”.

Durante las diligencias fue incautado material de alta tecnología, como gafas de vista en primera persona y antenas de Internet satelital de la compañía Starlink, para ampliar el espectro de conexión a las aeronaves no tripuladas.

Además, fue capturado Jefferson Barrios, conocido con el alias de Dron, que estaba a cargo de la red de fabricación y el proceso de capacitación de los integrantes del grupo armado, para el uso táctico de drones en atentados terroristas.

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Los drones eran acondicionados de manera artesanal para causar mayor daño:

En campamentos ubicados en los Llanos Orientales los drones eran acondicionados con explosivos, tecnología de guerra y sistemas de lanzamiento. Según el general William Rincón, director de la Policía Nacional:

“(Estas aeronaves) son utilizadas para atacar a la población civil y a la Fuerza Pública en los departamentos de Cauca, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, entre otros”.

“Según investigaciones”, las capacidades criminales de alias Dron y su equipo “habrían sido utilizadas en 32 acciones terroristas que han sido registradas en el Cauca durante el año 2026”.

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Videos tomados por los drones permitieron ubicar a alias Antonio Medina:

En medio de las labores de inteligencia adelantadas por la Policía, se encontraron pistas del paradero de alias Antonio Medina, máximo comandante del frente 28 de las disidencias de “Mordisco”, que se refugiaba en un campamento de acondicionamiento de drones, desde hace meses.

En marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el país estaba próximo a iniciar las pruebas de sistemas antidrones. Entonces, el país había recibido 115 propuestas de 21 países, que serían sometidas a ensayos.